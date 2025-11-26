Hírek érkeztek Michael Schumacher állapotáról

A Forma-1 legendájának egykori barátja, Richard Hopkins, a Red Bull korábbi operatív vezetője új részleteket osztott meg a hétszeres világbajnok életéről. Hopkins azt mondta, Michael Schumacher állapotáról a család továbbra sem szólal meg, de egy dolgot biztosan tudni lehet.

A korábbi csapattag arról beszélt, hogy Schumacher mellett jelenleg egy finn orvos dolgozik, személyesen felügyeli a gondozását, amelyben az egykori sportoló felesége, Corinna Schumacher is aktívan részt vesz – írja a life.hu.

„Nem hiszem, hogy valaha újra láthatjuk Michaelt. Úgy tudom, van egy finn orvosa, aki nap mint nap mellette van. A család döntése, hogy nem mondanak semmit, és ezt tiszteletben kell tartani” – mondta Richard Hopkins Michael Schumacher állapotával kapcsolatban.

A volt Red Bull-vezető szerint csak néhány kiválasztott ember tartozik Schumacherék szűk bizalmi körébe – olyan barátok, mint Jean Todt, Ross Brawn vagy Gerhard Berger. „Még ha valaki közülük meg is osztana valamit, akkor sem tenné nyilvánosan. Mindannyian tisztelik Corinna döntését, hogy a részletek titokban maradjanak” – fogalmazott.

Hopkins a kilencvenes évek elején, a McLarennél dolgozva ismerte meg Michael Schumachert, aki akkoriban a Benetton színeiben versenyzett. Barátságuk éveken át tartott.

Schumachert 2013-ban, a franciaországi síbalesete után mesterséges kómába helyezték. A balesetben súlyos koponyasérülést szenvedett, azóta pedig nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az egészségi állapotáról csak találgatások keringenek, hivatalos információ nincs, a család titkolózik.