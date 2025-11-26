Ez itt a 2-es Gran Coupé legizmosabb változata, az M235. Első ránézésre egyértelmű, hogy nem egy lakossági kivitellel van dolgunk: piros féknyergek, nagy felnik, öblös lökhárítók, négy kipufogóvég, egy szerény spoiler hátul és M logók mindenhol.

Motor, váltó

Kétliteres, négyhengeres turbómotor hajtja, mely kereken 300 lóerőt és 400 Nm nyomatékot szabadít az aszfaltra. Brutálisan megy, 4,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és 250 a vége. A hengerek számához mérten élvezetes a hangja, de nem kelt feltűnést.

BMW M235 Gran Coupe Fotó: SportVerda

Sport módban is csak a hangszórókból jön egy kis ráadás, és a kipufogók durrogása sem valódi. A hétfokozatú duplakuplungos automata gyors és precíz, de a BMW más modelljeiben népszerű ZF váltó jobb.

BMW M235 Gran Coupe alufelni Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

Érezni a mozdulatain, hogy gyors és biztos tempóra termett, inkább fegyelmezett, mint kilinccsel előre menő. Az összkerékhajtás elképesztő tapadást ad, tökéletesen átmegy az aszfaltra mind a 300 lóerő, a hajtáselosztás alapból előre súlyozott.

BMW M235 Gran Coupe Fotó: SportVerda

A M sportfutómű kemény, a fékek brutálisak, a vastag fogású M-es kormány precíz, de nem túl beszédes. A mögötte lévő méretes váltófülekkel érdemes játszani, mert úgy mutatja meg igazán szórakoztató arcát az autó.

BMW M235 Gran Coupe Fotó: SportVerda

Utastér

Az utastér minőségérzete prémium, a piros bőr és a LED-hangulatvilágítás sportos klubhangulatot teremt. A kagylósított ülések erősen tartanak, de hosszabb úton sem fárasztanak. Elől bőséges a helykínálat, hátul viszont szűkös, a támlák dőlésszöge meredek. A csomagtartó nagy (430 l), habár hosszúkás alakja és kis nyílása miatt nehezen pakolható.

BMW M235 Gran Coupe csomagtartó Fotó: SportVerda

A BMW legendás iDrive kezelőszerve sajnos itt már nincs, csak értintéssel barangolhatunk a szép grafikájú kijelző menüjében. Szerencsére a head-up display továbbra is nagyon jó, a kormányon pedig igazi gombok vannak – és egy piros bevarrás felül a középállásnál.

BMW M235 Gran Coupe menü Fotó: SportVerda

Hogy fogyaszt, mennyibe kerül?

Nyugisan hajtva hozható a gyári 7,5-8 literes átlag, de aki így vezet, az nem a 300 lóerős kivitelt veszi. Viszont játékosan hajtva sem kér sokkal többet, kb. 10 litert. Nálunk 9 liter lett az átlag, amely az élményért cserébe nem túlzó.

BMW M235 Gran Coupe műszerfal Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda