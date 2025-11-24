A nemzetközi sajtó azt taglalja a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj másnapján, hogy ismét nyílt a világbajnoki címért folyó harc, miután a McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, a második helyezett és összetettben éllovas Lando Norrist, valamint a futamon negyedik, pontversenyben második Oscar Piastrit is kizárták utólag.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azzal indokolta a drasztikus lépést, hogy a viadal utáni ellenőrzések során kiderült, mindkét autó kopólemeze - a padlólemez hátsó része - vékonyabbnak bizonyult a megengedettnél.

A versenyt a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte, aki így - Piastrival együtt - 24 ponttal követi az éllovas Norrist. Az idényből még két futam van hátra.

Nagy-Britannia:

---------------

Independent:

„Lando Norris és Oscar Piastri kizárása után káoszba fulladt a +címmeccs+. A verseny utáni szeizmikus fejlemények azt jelentik, hogy Max Verstappen, aki győzött Las Vegasban, már csak 24 ponttal van lemaradva a vezető Norristól, és két fordulóval a vége előtt azonos ponttal áll Piastrival.”

Guardian:

„Verstappen az újabb vb-cím közelében. A kizárásról szóló döntés több mint négy órával a verseny vége után született meg, miután megállapították, hogy az autók kopólemeze szabálytalan vastagságú volt.”

Daily Mail:

„Lando Norris a kizárása után nyomás alatt a világbajnoki pontversenyben.”

Sun:

„Norris egyik keze már fogta a vb-trófeát, miután második lett, miközben Piastri negyedikként zárt. De így most Verstappen mindössze 24 ponttal van lemaradva a brit pilótától és ugyanannyi pontja van, mint Piastrinak.”

Hollandia:

----------

AD:

„Bizarr vége lett a Las Vegas-i Nagydíjnak: a McLaren pilótáit kizárták, Max Verstappen esélye a vb-címre ismét megnőtt.”

De Telegraaf:

„McLaren-dráma Las Vegasban”

Svájc:

-------

Tages-Anzeiger:

„A labdarúgásban akkor van vége a mérkőzésnek, amikor a bíró lefújja. A Forma-1-ben a verseny nem feltétlenül ér véget akkor, amikor az utolsó pilóta is áthalad a célvonalon. Ez történt Las Vegasban is, ahol szombaton egy meglehetősen szórakoztató futamot rendeztek, amelyet Max Verstappen nyert meg Lando Norris, George Russell és Oscar Piastri előtt. Több mint négy órával a verseny után azonban ez a rangsor már nem volt érvényes, a McLaren szempontjából drámai események zajlottak. Az istálló egész évben magabiztosnak tűnt a pilóták pontversenyének megnyerésével kapcsolatban, most azonban ez hirtelen megváltozott.”

Blick:

„Ismét teljesen nyílt a vb-harc.”

Ausztria:

---------

Krone:

„McLaren-katasztrófa Las Vegasban! Lando Norrist és Oscar Piastrit kizárták. Ez egyben drámai fordulat a vb-címért folyó küzdelemben is, a futamgyőztes Max Verstappennek most ismét jelentős beleszólása van az ügybe!”

Kleine Zeitung:

„Katasztrófa a verseny vége után! Norrist és Piastrit kizárták. A Forma-1-ben minden milliméternek jelentősége van. Ez a dráma döntő lehet a világbajnokság szempontjából.”

Salzburger Nachrichten:

„McLaren-dráma Las Vegasban: Norrist és Piastrit kizárták, Verstappen győzött.”

Olaszország:

------------

Gazzetta dello Sport:

„Végül valóra vált a McLaren rémálma. Norris pozitívan zárta a futamot, második helyével ugyanis kézzelfogható közelségbe került számára a vb-trófea, de aztán katasztrófába fordult a nap. Sőt, a Las Vegasban győztes Max Verstappen árnyéka még fenyegetőbben vetül rá.”

Corriere della Sera:

„Szenzációs vége lett a Las Vegas-i Nagydíjnak: az ünneplés után kizárás következett, a világbajnokság pedig hirtelen ismét nyílttá vált. A McLaren számára kínosak a történtek, súlyos hibát mutatnak a számításokban.”

Spanyolország:

--------------

Mundo deportivo:

„A Forma-1-es világbajnokság egy váratlan katasztrófával nagyot fordult.”

Marca:

„Káosz a McLarennél! Norrist és Piastrit kizárták, a világbajnokság pedig újra izzik.”

As:

„Fordulat a világbajnokságban: az FIA mindkét McLarent kizárta.”

El Mundo:

„Földrengés a világbajnokságban: Norrist és Piastrit technikai szabálytalanság miatt kizárták Las Vegasban.”

Sport:

„Lando Norris vezeti a vb-t, de a vártnál kisebb előnnyel, miután a szezon 22. versenyén, Las Vegasban utólag kizárták a második helyről. A brit pilóta 24 ponttal vezet Max Verstappen, a Strip győztese előtt. Katarban és Abu-Dzabiban még 58 pontot lehet szerezni.”

Franciaország:

---------------

L'Équipe:

„Max Verstappen ismét harcban a világbajnoki címért.”

Le Monde:

„A Nemzetközi Automobil Szövetség technikai szabályzatát egyik Forma-1-es csapat és pilóta sem hagyhatja figyelmen kívül. Az érintett néhány sor és következményei talán újra felkeltették az érdeklődést a 2025-ös világbajnokság szezonzárója iránt.”