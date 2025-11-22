Hogyan lehet eltávolítani a rozsdát az autó karosszériájáról?

A korrózió sok autót érint. Bizonyos esetekben azonban lehetséges a jármű eredeti állapotának visszaállítása, jelenti a Techinsider .

Az alábbiakban a rozsda 3 szakaszát és a leküzdésének módjait ismertetjük.

Felületes

A felületen jelenik meg, és általában ártalmatlan. Az észlelés után azonnal el kell távolítani. Ez azonban csak festetlen alkatrészeken, például féktárcsákon lehetséges: a rozsdát óvatosan eltávolítják csiszolópapírral, majd korróziógátlóval vonják be.

Szilárd

Ha a felületi rozsda mélyebbre hatol a fémbe, buborékok kezdenek képződni az autó fényezésében. Ez a probléma tovább terjed, és a festék és a fém külső rétegei leválnak, felfedve a friss fémet, amely ezután rozsdásodni kezd.

A rozsdát drótkefével kell eltávolítani, csiszolókoronggal lesimítani, majd csiszolni. Miután elértük a csupasz fémet, az érintett réteget el kell távolítani, mielőtt a felületet lezárnánk. Ha a rozsda az autó alatt található, akkor ezzel a folyamat véget ér. Ha azonban a küszöbökre terjedt át, akkor a gyári fényezést autóipari gitttel és zománcfestékkel kell helyreállítani.

Átható

Kezelés nélkül a korrózió lyukat okozhat az autó fémében. A probléma megoldásához kicserélheti a sérült alkatrészt vagy panelt. Ha a rozsda csak a karosszériát érinti, kivághatja a sérült részeket, és behegesztheti a fémpaneleket.