Két hely a Földön, ahol sebességkorlátozás nélkül lehet vezetni

A világon csak két olyan hely van, ahol nincsenek hagyományos sebességkorlátozások az autókra: a Man-sziget és a német autópálya.

A Man-szigeten és a német autópályán nem létezik hagyományos sebességkorlátozás (képünk illusztráció)

Az Ír-tengeren található Man-sziget liberális adótörvényeiről és a motorsport iránti szenvedélyéről ismert. Lakott területeken kívül legfeljebb 180 mérföld/óra (kb. 290 km/óra) sebesség megengedett. Lakott területeken azonban sebességkorlátozások vannak – általában 30 mérföld/óra.

A nagy sebesség miatt a sziget útjai magas kockázatúak, különösen az éves Tourist Trophy motorkerékpár-versenyek idején májusban és júniusban, amelyek közismerten veszélyesek. Ennek ellenére a sebességkorlátozások lakott területeken kívül nagyrészt szabályozatlanok.

A német autópálya egy hatalmas gyorsforgalmi úthálózat, amelynek szakaszainak körülbelül 70%-án nincs sebességkorlátozás. Bár nagyon nagy sebesség is lehetséges, az átlagsebesség körülbelül 141,8 km/h (88,5 mph) a nagy forgalom, a teherautókra vonatkozó korlátozások és az útépítések miatt.

Az autópályák magas szintű biztonságukról híresek – a halálos balesetek aránya rajtuk jelentősen alacsonyabb, mint más országok sebességkorlátozásos utakon. Ezt kiváló minőségű infrastruktúrával, sávelválasztással, szigorú jogosítvány-követelményekkel és magas szintű vezetési kultúrával érik el. Az alapos elméleti és gyakorlati vezetési képzés csökkenti a kockázatokat még sebességkorlátozás nélkül is - írta meg a Gismeteo.