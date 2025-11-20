Lance Stroll és Franco Colapinto között heves szóváltás robbant ki a Brazil Nagydíjon történt balesetet követően. Az Alpine argentin Forma-1-es versenyzője nyílt kritikát fogalmazott meg Stroll ellen, ami miatt az Aston Martin pilótája keményen visszaszólt, élcelődve a riválisa eredménytelenségén.

Váratlan szópárbaj borzolja a kedélyeket az Forma-1-ben a Las Vegas-i Nagydíj előtt

A konfliktus gyökere a Forma-1-es interlagosi futam első körében történt incidens, amikor Gabriel Bortoleto a 10-es kanyarban megpróbálta előzni Strollt, de a szűkös hely miatt a két autó enyhe érintkezést követően a brazil versenyző a falnak csúszott.

Forrnak az indulatok a Forma-1-ben

Franco Colapinto, aki közvetlenül mögöttük haladt, így nyilatkozott az esetről:

Mindig kiüt másokat, nem néz a tükörbe, nem hagy elég helyet. Most Gabit tette a falba. De mindig ezt csinálja.

A Las Vegas-i Nagydíj médianapján Lance Stroll visszavágott, kijelentve, hogy Colapinto idei szezonja nem sokat ér, így szerinte inkább a saját teljesítményére kéne koncentrálnia – írja a Racingline nyomán az Origo.

„Talán a saját dolgával kellene foglalkoznia, és próbáljon meg néhány pontot szerezni az év során. De nem vagyok meglepve. Bizonyára frusztrált, mert nem ott tart, ahol szeretne. Emiatt beszél olyan dolgokról, amelyek irrelevánsak számára. Szóval az a tanácsom számára, hogy koncentráljon a saját dolgára, és próbáljon pontot szerezni.”

Colapinto idén még nem szerzett pontot, míg Stroll három eredményes futamon összesen 18 pontot gyűjtött.

Az Alpine versenyzője később békülékenyebb hangnemben reagált Las Vegasban:

Csak annyi történt, hogy mögöttük voltam, és láttam Gabriel balesetét. Sajnálom, ha rosszul érintette ez őt. A verseny után, a pillanat hevében mondtam, de remélem, minden rendben van közöttünk. Sok időt töltünk egymás társaságában a versenyeken, és voltak szoros csatáink.”

Colapinto szerződését egyébként meghosszabbították, így 2026-ban is az Alpine versenyzője marad.