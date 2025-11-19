Meghúzta a váratlant az egyik legnagyobb német autógyár

A luxizás helyett egy új, megfizethetőbb modellre fókuszál a cég. Ez már a második irányváltás a Mercedes-Benznél, mára elfelejtették a „csak elektromos” jelszót is.

A Mercedes-Benz minden csinnadratta nélkül, feltűnésmentesen eltávolította stratégiájából a már korábban is sok vitát kiváltó „luxus” szót. A Kecskeméten is jelentős gyártókapacitást fenntartó autógyártó a jövőben a luxus helyett minden árkategóriában „prémiumjárműveket” kínál– írta a német Handelsblatt üzleti hírportál szerdán vállalati értesülések alapján.

Sávot váltott a Mercedes-Benz

A német konszern weboldalán amúgy már át is vezették a változtatást. A módosított honlap szerint a vállalat már nem luxusmárkaként határozza meg a Mercedes-Benz autókat, ehelyett azt tűzték ki célul, hogy a modellek felkeltsék a vágyat maguk iránt, bárhol is jelenik meg a márka, vette észre a hirado.hu.

Annak ellenére, hogy a vállalat hivatalosan nem közölte a stratégiai kiigazítást, nem okoz nagy meglepetést, hiszen a Handelsblatt például már nyáron is beszámolt arról a belső átértékelési folyamatról, amelynek eredményeként a menedzsment – a piaci realitást figyelembe véve – végül meghozta a döntést.

A járműgyártó akkoriban sem verte nagy dobra a tervezett irányváltást, mivel ez már a stratégia második látványos módosítása lett volna a kudarcba fulladt „csak elektromos” jelszó törlése után.

Ola Kallenius, a Mercedes vezérigazgatója állítólag azonban már nyáron is elhatárolódott a vitatott „luxus” szótól, amelyet a cég belső nyilvánossága általában egyszerűen „L-szóként” emlegetett. A kifejezés ugyanis erősen megosztó volt mind az alkalmazottak, mind a vevők körében.

A svéd topmenedzser pedig 2020-ban még a francia Louis Vuitton (LVMH) luxuscéget állította példaként a Mercedes elé. A cégvezetés a luxusstratégiától várta a jövedelmezőség növelését, ez lebegett a menedzserek szeme előtt a márka modellportfóliójának átalakításakor is.

Számunkra az ár elsőbbséget élvez a mennyiséggel szemben – magyarázta akkoriban Kallenius.

Ennek érdekében akart szisztematikusan például a sportkocsimárkákra (AMG) és a Maybachra fókuszálni.

Most azonban kénytelen volt levonni a következtetést: a luxusstratégia megtört a piaci realitásokon.

Új szelek fújnak a modellfejlesztésben is

Ráadásul új szelek fújnak a vállalat modellfejlesztésében is. Az igazgatótanács a szeptemberi IAA autószalon óta dolgozik egy új belépőszintű, azaz megfizethetőbb modell bevezetésén.

A vállalati források szerint ez a modell árban és megjelenésben hasonló lesz a jelenlegi A osztályhoz, amelynek gyártását egyébként 2027 végéig meghosszabbították.