Mika Häkkinen 14 éves lánya is bekerült a McLaren utánpótlásába

A tavaly és az idén is konstruktőri világbajnok McLaren Forma-1-es istálló a kétszeres vb-győztes finn Mika Häkkinen 14 éves lányát, Ellát is beválogatta az utánpótlás-nevelő programjába.

Mika Häkkinen 1998-ban és 1999-ben nyerte vb-címeit a McLarennel, majd 2001-ben, 20 futamgyőzelemmel a háta mögött vonult vissza

A wokingi csapat hétfői közleménye szerint az ifjú versenyző mellett két brit tehetség, Ella Stevens és Ella Lloyd is tagja lesz a programnak. Mika Häkkinen lánya a legfiatalabb hármuk közül, a lehetőséget pedig annak is köszönhetően kapta meg, hogy 2024-es bemutatkozása óta gokartban Európa-szerte ért el futamgyőzelmeket és dobogós helyezéseket.

Mika Häkkinen 1998-ban és 1999-ben nyerte vb-címeit a McLarennel, majd 2001-ben, 20 futamgyőzelemmel a háta mögött vonult vissza. Az 57 éves ex-versenyző korábban azt mondta, lánya lehet 1976 óta az első női pilóta, aki eljut a Forma-1-be.

A McLaren közleménye szerint Ella Häkkinen jövőre együléses versenyautókkal tesztel majd, s így készül fel a 2027-es szezonra.

„Miközben látom, mennyi mindent kell még megtenni azért, hogy növekedjen a női szereplők létszáma az autósportban, roppant büszke vagyok arra az előrehaladásra, amelyet mi megtettünk ebben az ügyben” – fogalmazott a közleményben Zak Brown, a McLaren elnök-vezérigazgatója. „Nagyon izgalmas három tehetséges ifjú hölgyet az utánpótlás-nevelési programunkban tudni, és alig várom, hogy láthassam őket a pályákon is versenyezni” – tette hozzá.