Körkorlátozás a gumikra

Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.

Az F1 hivatalos gumibeszállítójának, a Pirellinek a hétfői bejelentése szerint legfeljebb 25 kört tehetnek majd meg a versenyzők egy adott gumikeverékkel a Doha mellett elhelyezkedő losaili pályán. A vállalat azt is közölte, hogy ezt a döntést az F1 irányítóival és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) közösen hozták meg.

Katarban a mostani idény utolsó sprintfutamos hétvégéjére kerül sor, és a közel-keleti forduló akár az egyéni világbajnoki trófea sorsáról is dönthet. A konstruktőrök között a McLaren már megvédte vb-címét.

„A körkorlátozás a tavaly használt gumik elemzését követően vált szükségessé, az előző esztendőben rendezett Katari Nagydíjon ugyanis az abroncsok, kiváltképp a bal elsők elérték a maximális kopási szintet” – írta a Pirelli.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen intézkedést vezetnek be a Forma-1-ben, két évvel ezelőtt Katarban 18 körben korlátozták az egyes gumik használatát, a losaili pálya ugyanis nagy terhelést jelent az abroncsoknak, többek között a magas hőmérséklet miatt.

Ezek az intézkedések jelentősen befolyásolják a versenystratégiák kialakítását, két éve legalább három, ezúttal minimum kettő boxkiállásra és kerékcserére minden versenyzőnek szüksége lesz a futamon.

A mostani hétvégén Las Vegasban versenyez a mezőny, az ottani eredményektől függően a világbajnoki összetettben éllovas brit Lando Norris (McLaren) akár már a katari forduló szombati napján sorra kerülő sprintfutamon a vb-cím bebiztosításáért állhat rajthoz.