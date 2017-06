„Politikailag zsarolják a régiónkat” Ryszard Czarnecki: Varsó nem változtat migránspolitikáján Az európai uniós vezetők továbbra is a kvóta betartását hangsúlyozzák, a lengyel kormánypárt egyik politikusa azonban lapunknak azt mondta: Varsó nem enged.

„A szolidaritás nem egyirányú, mindenkinek ki kell vennie belőle a részét, ezért az Európai Bizottság mindent megtesz és később is meg fog tenni az ezzel összefüggő megállapodások betartása érdekében” – hangsúlyozta tegnap Jean-Claude Juncker Brüsszelben, az Európai Parlament migrációról szóló magas szintű konferenciáján. A politikus ezen a brüsszeli fórumon sem mondott mást, mint hogy elégedetlen a kvótamegállapodás teljesítésével. Az Európai Parlament néppárti elnöke, Antonio Tajani is hasonló húrokat pengetett, és indokoltnak nevezte, hogy a múlt héten Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen kötelezettségszegési eljárást indított, mert az szerinte „remélhetőleg megoldást jelent a szolidaritás elmaradásának problémájára”.



Egy magyar újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen Ryszard Czarnecki, az Európai Parlament alelnöke többek között arról is beszélt, – utalva a varsói és a budapesti kormány elleni gyakori támadásokra – elutasítja a baloldali-liberális lobbit az unióban, amely megkérdőjelez és el akar törölni szuverén tagállami döntéseket. A lengyel kormányzó Jog és Igazságosság politikusa lapunk kérdésére a kötelezettségszegési eljárásról úgy fogalmazott: nagyon hosszú procedúráról van szó, az nem valódi kényszerítő eszköz, és tekintve, hogy 2019-ben EP-választások lesznek, könnyen lehet, hogy már nem is ezzel a bizottsággal folytatják országaink a vitát. Hangsúlyozta, az eljárás politikai zsarolás, de ebben a kérdésben is egységesen lépnek fel az érintett országok. A politikus nagyon határozottan kijelentette, hogy a lengyel kormánynak esze ágában sincs változtatni migrációs politikáján, ezt már csak azért sem teheti meg, mert a lengyelek hatvan-nyolcvan százaléka nem akar Európán kívülről érkező migránsokat befogadni az országba. Kiemelte: Varsó kész a politikai harcra a bizottsággal.