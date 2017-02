Németországban a CDU/CSU után a jobbközép pártszövetséggel kormányzó szociáldemokraták (SPD) is azt javasolják, hogy állítsanak fel menekülttáborokat Észak-Afrikában a Földközi-tengerből kimentett emberek elhelyezésére. A menekültek európai uniós tagállamok közötti elosztásában is új megoldást kell alkalmazni, egy olyan rendszerre van szükség, amelyben önkormányzatok pályázhatnak menekültstátuszra jogosult emberek befogadására - áll az SPD öt pontból álló migrációs javaslatcsomagjában, amelyet a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című vasárnapi lapban mutatott be a párt parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetője.