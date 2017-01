Vasárnap ünnepeljük a magyar kultúra napját, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be a Himnuszt. Az idén Gyulán állítják ki az eredeti kéziratot, és először látható vele együtt Erkel Ferenc eredeti kottája is, amelyen megzenésítette a költeményt. Országszerte számtalan programmal készülnek az ünnepnapon, tárlatvezetések, előadások is várják a közönséget a különböző intézményekben Budapesten, vidéken és a határon túli magyar területeken is.