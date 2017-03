Szigorítaná az unió a fegyvertartást „Az internetes csomagküldők és a nyitott határok világában a légfegyverekre vonatkozó korlátozásoknak nincs sok értelmük” Kötelező érvényű ajánlásában arra készül az Európai Unió egyik szakbizottsága, hogy jelentősen szigorítsa a tagállamok polgárai által engedéllyel birtokolt lőfegyverek tartását – mondta lapunknak Németh Balázs. A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségének elnöke utalt rá, az utakon egy évben többen halnak meg az ámokfutó és a felelőtlen sofőrök miatt, mint ahány embert engedélyezett lőfegyverekkel megöltek az elmúlt húsz esztendőben.

Hazai hagyományőrzők – ha az unió úgy dönt, legfeljebb a puskapor feltalálása előtti időket lehet majd felidézni (Fotó: MH)

A fegyvertartás szigorítása vagy liberalizálása időről időre felvetődik hazánkban is, de a könnyítés alatt sokkal inkább kell érteni az adminisztrációs terhek csökkentését, mint a lőfegyverhez jutáshoz szükséges egészségi, jogi, szakképzettségi feltételek lazítását – emelte ki lapunknak Németh Balázs. A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségének elnöke utalt rá, a hazai rendszer képes lenne kezelni a fegyvertartással kapcsolatos teendőket, ám jelenleg az ügyfélkapun keresztül erre még sincs lehetőség. Az elnök szerint ennek oka az lehet, hogy a rendőrség ma még nincs felkészülve az ügyfélkapun keresztül érkező adatok kezelésére. A magyar fegyvertörvényt – amely nem tartozna a legszigorúbbak közé Európában – sokan bírálják – hangsúlyozta az elnök. Igaz, a szabályozás számos anakronizmust is tartalmaz, amely a huszonegyedik század nyitott világában már megkérdőjelezhető – tette hozzá.



Ezek közé tartozik például a légpuskákra vonatkozó korlátozás. A magyar törvények jelenleg 7,5 Joule torkolati energiánál húzzák meg a szabadon tartható fegyverek határát – miközben egy, szinte bármelyik európai uniós államban megkötés nélkül beszerezhető légpuska vagy flóbertpisztoly ennek többszörösét is tudja. „Az internetes csomagküldők és a nyitott határok világában ennek a korlátnak nem sok értelme van” – magyarázta Németh Balázs. A jelenlegi uniós direktíva módosításának sokkal fontosabb feladata lenne a szabályozás egységesítése, mint a lőfegyvertartás feltételeinek indokolatlan szigorítása.



Németh beszélt arról is, hogy egy magyar polgárnak idehaza gyakorlatilag semmi esélye nincs arra, hogy önvédelmi maroklőfegyvert szerezzen, míg ez Ausztriában, Csehországban vagy Szlovákiában már nem így van. Egy jól megfogalmazott, polgárbarát uniós direktívának lehetőséget kellene adnia minden törvénytisztelő, egészséges, felkészült állampolgárnak, hogy otthonát, családját hatékony eszközzel védhesse meg – vélekedett az elnök. Pár esztendeje felvetődött nálunk az otthonvédelmi lőfegyver gondolata, de abból nem lett semmi – mondta, s úgy véli, az Európai Unió szakbizottságának ajánlása mellőzi a szakértelmet. Most éppen arra készül, hogy gyakorlatilag megszüntesse a katonai hagyományőrzés egyik legfontosabb részét, a másolat elöltöltős fegyverek használatát – tette hozzá. Mindez a javaslat szerint úgy „történne”, hogy a ma szabadon tartható és vásárolható modern gyártású elöltöltős fegyvereket a jövőben engedélyhez kötnék, s csak a muzeális, azaz eredeti példányokat lehetne megkötések nélkül birtokolni.



„Arra hivatkozik az ajánlás, hogy a másolatok tartósabbak, hatékonyabbak, mint az eredetiek, és nem fűződik hozzájuk kulturális érték. Egy hasonlattal jól megközelíthető az ötlet lényege – mondta Németh Balázs. – Van egy ócska, kétszáz éves parasztszekerem, azzal bátran száguldozhatok az utakon, de ha azt ugyanúgy, az eredetinek megfelelő technikai tartalommal, számítógép-vezérlésű esztergával és nem kéziszerszámokkal gyártom le, akkor már a rendőrségtől kell engedélyt kérnem. Mivel a hagyományőrzők többsége elöltöltős fegyvereket használ, kérdéses, mihez kezdenek kollekcióikkal a jövőben, mi lesz a mély kulturális tartalmakat hordozó tevékenységgel. Az uniós ajánlás nem a szabálykövetést segíti, borítékolható, hogy sokan eltüntetnék az azonosító jegyeket az elöltöltős puskáikból, úgy használnák azokat tovább” – közölte Németh.



A direktíva módosításának lenne jó oldala is – folytatta az elnök. Lehetővé tenné a gyűjteményi célú lőfegyvertartást, amely kifejezetten kívánatos nemzeti értékeink megőrzése miatt. Ennek a hazai jogszabályokba emelése hasznos lenne. Az utakon egy évben többen halnak meg az ámokfutók és a felelőtlen sofőrök miatt, mint ahány embert engedélyezett fegyverekkel megöltek az elmúlt húsz esztendőben – húzta alá. Hozzátette, ha az állam e téren is partnernek tekintené a polgárait, akkor javulna a fegyverkultúra Magyarországon.



Az európai uniós szigorítások nem javítják a közbiztonságot, hiszen a bűncselekményeket, terrorcselekményeket nem engedélyezett lőfegyverrel követik el – mondta Németh. A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége, a Magyar Sportlövők Szövetsége, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége, a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. és a Magyar Dinamikus Lövészek Szövetsége szakemberei e cél elérése érdekében fogtak össze, újjáalakítva a Fegyverügyi Civil Bizottságot.