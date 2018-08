A Néppárt nem várja a Jobbikot Cáfolta lapunknak a Fideszt is soraiban tudó európai parlamenti képviselőcsoport, hogy fontolgatják a magyar ellenzéki párt felvételét a jövő évi választások után Távol áll a valóságtól az Európai Néppárt frakciójának sajtófőnöke szerint az a sejtetés, hogy a Jobbik képviselői esetleg bekerülhetnek a csoportba. A Fidesz pedig nem tervez kilépni.

Manfred Weber néppárti frakcióvezető tiszteli Orbán Viktor miniszterelnököt (Fotó: Kormany.hu - Botár Gergely)

„Megcéloztuk, hogy az Európai Néppárt tagjai legyünk, és vannak is arra utaló jelek, hogy ez nem lehetetlen” – nyilatkozta kedden az Azonnali.hu portálnak Sneider Tamás, a Jobbik elnöke azzal kapcsolatban, hogy a 2019-es EP-választások után a párt bejutó képviselői melyik frakcióba kérnének felvételt. Hozzátette azt is, „a Fideszt nagyon sokan bírálják, nem biztos, hogy a Néppárt tagjai maradnak”. A Sneider által említett jelekről megkérdeztük Pedro López de Pablót, a néppárti (EPP) képviselőcsoport sajtófőnökét, aki úgy fogalmazott: „Nem tudom, mit szívnak, de láthatóan hatásos, szóval inkább azzal kereskedjenek, mert ha illegális is, sikeresebbek lesznek vele, mint a politikában”. A Jobbik listáján bejutó képviselők a függetlenek között foglalnak helyet az Európai Parlamentben. A legutóbbi választás után sok találgatás volt a nemzetközi sajtóban arról, hogy a francia Nemzeti Front és más, bevándorlásellenes formációk által életre hívott képviselőcsoportban rájuk is számítanak-e, de a Jobbik és az azóta Nemzetek és Szabadság Európája (ENF) néven megalakult frakció vezetői kölcsönösen elzárkóztak egymástól.



A Fidesz néppárti tagságát illetően a sajtótalálgatások egyik része arra irányul, hogy kilép-e magától a Fidesz, hogy közös bevándorlásellenes csoportot alkosson például az olasz Északi Ligával vagy az Osztrák Szabadságpárttal – akik részéről erre van nyitottság, sőt konkrét ajánlat –, mások pedig azt latolgatják, kizárásról dönt-e az EPP. Orbán Viktor kormányfő legutóbb kérdésekre válaszolva tusványosi beszéde után beszélt a Néppárthoz fűződő viszonyáról. „Mi nem megyünk el az Európai Néppártból, onnan csak elzavarni lehet bennünket” – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: ő bennmaradáspárti, fontos dolog a lojalitás, és az európai parlamenti választásoknak az EPP-n belül szeretnének nekivágni. Ez a terv – mondta, ugyanakkor megjegyezte, hogy a néppártban egymástól gondolkodásban távol eső pártok foglalnak helyet, ezt áthidalni rendkívül nehéz, de szeretnék. A bajor kormánypártra utalva rámutatott: ők úgy tekintenek magukra mint a néppárt CSU-ja, a kereszténydemokrata platformot képviselik, és akkor erősek, ha össze tudják adni erőiket, még ha belső kompromisszumok árán is.



Milan Zver szlovén néppárti képviselő, a Szlovén Demokrata Párt politikusa múlt hónapban az Indexnek azt mondta, Manfred Weber bajor frakcióvezető nagyon tiszteli Orbán Viktort. „Nem titok, hogy kissé megosztottak vagyunk. De a miénk a legnagyobb frakció, és normális, hogy különböznek a véleményeink” – fogalmazott. Zver szerint vannak ugyan kritikus nyugati és északi képviselők, de „nem kritikus a helyzet. Sőt, eléggé szilárd ahhoz, hogy a politikai gyűlésünkön megoldjuk a problémákat. Napirendünkön van a téma. Viszont nincs olyan veszély, hogy kizárnák a Fideszt, Orbán jelenleg túl erős. Sokkal erősebb, mint mondjuk négy évvel ezelőtt”.



Schöpflin György fideszes EP-képviselő pedig azt mondta a Népszavának egy ugyanakkor megjelent interjúban, hogy szerinte nem zárják ki a Fideszt, de „minden nagyon cseppfolyós”, mivel van az EPP-nek egy baloldali szárnya. Felhívta a figyelmet, hogy csak egyesével zárhatnák ki a képviselőket, ami emberileg erősen problémás, a lehetőség pedig, hogy az Északi Ligával és társaival alakítanak frakciót, el kellene hogy riassza a Néppárt vezetőit.

