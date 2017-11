Beállt az LMP a baloldal mögé Kunhalmi Ágnes majdnem sírva fakadt Horváth Imre távozása miatt Már egy LMP-s képviselő is segíti a baloldali összefogást Budapest XV. kerületében. A korábban trafikra pályázó Szilvágyi László bizottsági elnöki helyet kapott a DK-s Hajdu László polgármestertől.

Helyi szinten nem annyira finnyás az LMP, amely eddig mindenfajta együttműködéstől elzárkózott az „álbaloldallal”. Rákospalotán például, ahol Hajdu László DK-s polgármester évekig a Fidesszel kényszerült alkalmi szövetségkötésre a XV. kerület működőképességének megőrzése érdekében, új szövetségesre lelt az LMP-s Szilvágyi László személyében, aki így a ciklus közepén hajlandó szavazataival is segíteni az önkormányzati cégek megtisztítását, átszervezését. Szilvágyi mindezért cserébe bizottsági elnöki széket kapott.



Az LMP-s képviselő 2010 és 2014 között, az akkor még fideszes irányítású kerületben, családi vállalkozása számára megpályázott egy „nemzeti trafikot”, s szemben a folyton trafikmutyit emlegető párttársa állításával, maga is nyert, cáfolandó, hogy trafikot csak Fidesz-kötődésű ember kaphat.



A sikeres rákospalotai baloldali plusz jobbikos plusz LMP-s összefogással szemben Újpesten akadozik a kormányváltás lemeze. Ahogy lapunk is beszámolt róla, Horváth Imre MSZP-s országgyűlési képviselő szerdán bedobta a törülközőt, mivel pártja nem őt indítaná jövőre a választáson, hanem a DK-s alelnököt, Varju Lászlót. A szocialistákat annyira megdöbbentette Horváth kilépése a pártból, hogy Kunhalmi Ágnes az ATV kamerái előtt fakadt sírva, „szomorú vagyok, Imre bácsival kifejezetten jó volt a viszonyom”. Később az MSZP budapesti elnöke hozzátette, minden politikus eldönti, hogy harcol-e tovább, vagy kilép. Bár párttársa előbbit választotta, a politikus elmondta: „Imre bácsi kilépett a ringből, mi megyünk tovább.” Varju László egykori Demisz-ügyvivő Horváth hátralépésével kapcsolatban csak annyit mondott, az összefogás pártjainak áldozatokat kell hozniuk. A két párt ugyanakkor tagadta, hogy már megállapodott volna az újpesti jelöltről.