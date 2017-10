Vérszemet kapott a Gyurcsány-párt November 25-ig véglegesíthetik választási jelöltlistájukat az egyre gyengülő szocialisták Áll a bál a baloldalon, mivel az MSZP támogatottságának zsugorodása miatt a DK több helyet kér az egyéni választókerületekben, mint amennyiről korábban előzetesen megállapodtak – tudta meg lapunk. Szocialista forrásaink szerint a baloldal két vezető pártja között különösen Budapesten feszült a helyzet.

A tizennyolc választókerületet eredetileg kétharmad–egyharmad arányban képzelte megosztani az MSZP és a DK, ám a Gyurcsány-párt most minimum fele–fele arányban képzeli el az osztozkodást, amelynek jeligéje változatlanul az, hogy a baloldalon egy jelölt álljon szemben a kormánypárti jelölttel. Úgy tudjuk egyébként, hogy a DK semmiképp nem enged abból, hogy Újpesten ne Varju László alelnököt indítsák, Erzsébet- és Terézvárosban pedig Oláh Lajost, a VIII. és részben a IX. kerületet is magában foglaló körzetben pedig Vadai Ágnes lenne az aspiráns. Megtudtuk, a XV. kerületben – ahol sikerült „kiiktatni” a szocialista Móricz Esztert, aki 2014-ben épp hogy csak alulmaradt – Hajdu Lászlót kapacitálja a DK, mivel Gyurcsány Ferenc egyéniben mégsem akar indulni „ott, ahol az a szocialistáknak a legjobban fájna”.



Információink szerint az MSZP választmánya november 25-én ül össze, addig véglegesítenék az egyéni körzetekben a képviselőjelöltek névsorát és a pártlistát is. Úgy számolnak, ha nem lesz a baloldali pártoknak közös listája, akkor öt biztos befutó helyet várhatnak. A fővárosi politikusok közül csupán Kunhalmi Ágnes budapesti elnök férne be az öt közé, legalábbis forrásaink szerint. Ugyanakkor nem kapna biztos befutó helyet a Botka László által „leárulózott” Molnár Zsolt, aki korábban első számú felelőse volt a két baloldali párt között folytatott titkos egyeztetéseknek.