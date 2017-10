Lovas István Fojtogató cenzúra Két fő szempontból is ijesztő az a mélységében és szélességében szinte akadálytalanul és rohamosan terjedő cenzúra, amely a „demokratikus Nyugat” országaiban tapasztalható

Az egyik az, hogy a cenzorok kezében van gyakorlatilag a teljes fősodratú média. A másik pedig az, hogy a még függetlenek közül is több nem teszi a dolgát, és nem figyelmeztet a totalitariánus szellemi diktatúra rákényszerítésére a társadalomra. Helyette folyamatosan védekezik az ellene irányuló vádakkal szemben, vagy hagyja magát sodortatni a tömegmédia által tematizált úton.



Rögtön hangsúlyozni kell: potenciálisan a magyar médiaszabadság jó helyen áll, de szinte érthetetlenül és önpusztító módon e sajtó csak a Reutersre, a CNN-re, a BBC-re, azaz a cenzorhatalmak fő támaszaira előfizetve, illetve rájuk figyelve segíti elő saját sorsának rosszabbra fordulását.



Most pedig következzen az egyre zabolátlanabb cenzúrázásra néhány friss példa.



Október 27-én a jobboldali, Trumpot támogató Infowars portál ezzel az összefoglalóval fejelte meg bejelentését:



„A szólásszabadság elleni sokkoló lépésként a Facebook az Infowarst letiltotta attól, hogy élőben közvetítse videóit platformjukon, miközben semmiféle előzetes figyelmeztetést nem adott, és döntését nem is fogalmazta meg egyértelműen.”



Ehhez tudni kell, mint ahogyan az Infowars az erről szóló cikkében kiemeli, facebookos videói nézői-nek száma több száz millió, és azt írja, a Facebook a globalista politikát helyezte fogyasztói igényei és részvényesei felé fennálló kötelezettségei fölé.



A Russia Today (RT) és a Sputnik News hírügynökség már hosszú ideje célpontja a cenzori hatalmaknak, ugyanis az számukra rendkívül kínos tényeket közöl, és éppen azért népszerű világszerte, mert kilóg a nyugati fősodratú média egyöntetűen terjesztett mantráiból, amelyek nem kis része központilag terjesztett hazugság. Mint az, hogy Putyin keze mindenhol mindenben ott van.



Az RT Americát az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma akarja és fogja lemészárolni. Azzal, hogy az ottani működésében e tévéhálózattal szerződésben álló cégeket arra kötelezi, hogy a FARA-törvény értelmében külföldi ügynökként regisztrálják magukat. Miközben az elfogulatlan nézőknek nyilvánvaló, hogy az RT jóval kevésbé szócsöve az orosz kormánynak, mint a BBC a britnek, vagy az Amerika Hangja, a CNN és társai az amerikai kormánynak a külpolitika terén.



Az RT és a Sputnik hirdetéseit a napokban a Twitter cég tiltotta le. Nyilván piaci alapon, hiszen közismert, mennyire gyűlölik a pénzt a nyugati magánvállalatok. Akár a Monsanto a fél világ megmérgezésével, ugyebár.



Ami egyértelműen mutatja, azon közfelfogással éles ellentétben, hogy a nyugati piacgazdaságban az információt terjesztő óriások esetében az anyagi haszoné az elsőbbség, az messze nem igaz, ugyanis azok mindenkor azonnal engedelmeskednek a világon kialakított háborús feszültségek fenntartásában érdekelt amerikai háborús gépezetnek, azok lobbistáinak, neokon agytrösztjeinek, médiaszereplőinek, a kongresszusi képviselőknek és társaiknak.



De nézzünk egy házunk tájához közelebbi cenzúrázási kezdeményezést. Ami érthetetlen módon a még szabad jobboldali sajtónk ingerküszöbét szintén nem ütötte át. Ez az október 12-én az Európai Unió bizottsága REC Programjának megindítása volt.



Ezen REC program (Jogok, Egyenlőség és Polgársági Program) írja elő, hogy az újságíróknak miként kell küzdeniük a „gyűlöletbűnök” és „gyűlöletbeszéd” ellen, miközben hatalmas összegeket bocsátott rendelkezésre azért, hogy „a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái ellen” küzdjön, és céltudatos munkára szólított fel a gyűlöletbűncselekmények kriminalizálása érdekében. Amihez azonnal csatlakozott a 43 ország 71 újságíró-szövetségének 320 000 újságíróját tömörítő Újságírók Európai Szövetsége (EFJ). Ezen REC program külön hangsúlyozza a küzdelmet a „muzulmánellenes sztereotípiák elleni harccal” szemben.



Aminek, és más, már életben lévő törekvéseknek, illetve törvényeknek megdöbbentő „eredményei” vannak.



Nagy-Britanniában tavaly több mint háromezer közösségi posztolót tartóztattak le „gyűlöletterjesztő kommentek” miatt.



Az éppen Norvégiában tartózkodó, minden bizonnyal az európai migrációról a legbátrabban, azaz a legtényszerűbben író fiatal svéd újságírót, Peter Swedent a napokban kereste a brit gyűlöletrendőrség, szüleinek angliai házában este fél tízkor kopogtatva.



A Reddit nevű internetes on­line fórum megkezdte új politikája megvalósítását azzal a meghirdetett céllal, hogy megtiltsa az erőszak dicsőítését és az arra való felbujtást. Ennek érdekében máris letiltott néhány fórumot, mint a náci, nemzeti szocialista és szélsőjobboldal elnevezésű fórumokat, jelentette október 26-án a New York Times.



De arról az Info-Direkt nevű független és jobboldali osztrák hetilapon kívül kevesen számoltak be, hogy október 24-én késő este a németországi Halle városában nemrégen megnyílt, Németország patriótáinak első központja ellen antifasiszták intéztek kegyetlen támadást, beleértve három autó és szemeteskukák felgyújtását, valamint festékbombák bevetését. Kifeszítették a ház ajtaját és vajsavat spricceltek az épületbe. A rendőrség mellett a tűzoltóknak is a helyszínre kellett sietniük. Az egyik patrióta a Facebookján azt írta, hogy ez a terror egy olyan baloldali zöld establishment közvetlen következménye, amelyet éveken át tűrtek és támogattak. Kijelentette, nem hagyják magukat megfélemlíteni, és együtt harcolnak a hazájukért, bármibe is kerüljön az.



Ezen antifákat viszont garantáltan sehol senki nem fogja letiltani a nyugati világban, bármilyen gyűlöletteljes, erőszakot kilátásba helyező módon támadják is ellenségeiket. A nyugati társadalmakban a szabad szó és tájékoztatás, a sztálini modell felé való eltolódás már jó ideje folyik.



Noha lapunk egyetlen olvasójáról se feltételeznénk, hogy bármiféle rokonszenvet táplál az észak-koreai diktatúra iránt, de azzal szintén talán egyként nem értenének egyet, hogy a YouTube miért blokkolja a phenjani hivatalos, közszolgáltató tévéadó műsorait 2016. december 14-től, noha e műsorok sok mindent sérthetnek, de nem a YouTube „közösségi útmutatásait”.



Mindezzel a döbbenetesen szélesedő és felgyorsuló trenddel kapcsolatban megállapítható egy másik sokkoló jelenség is. Illetve annak hiánya. Mégpedig a hagyományosan a szólásszabadság mellett, a diszkriminálás ellen oly hangosan és agresszívan kiálló „emberjogi” aktivista szervezetek és egyéb NGO-k totális hallgatása. Beleértve természetesen azokat, amelyeket a „nyílt társadalomért” állítólag élő-haló George Soros pénzel.



Ez a hallgatás olyan, mintha azt a „csuka parancsára” tennék, és ha mindez összeesküvés-elméletek további burjánzását segíti, akkor azért egyáltalában nem azok hibáztathatók, akik akár a legvadabb „konteó” teóriáknak bármiféle hitelt adnak.



Mint ahogyan azok sem vétkesek ugyanebben, akik úgy gondolják, egészen biztosan van valóságalapja azon teóriáknak, amelyek közismerten cirkulálnak John F. Kennedy amerikai elnök 1963-as meggyilkolásáról, ha Donald Trump elnök az utolsó pillanatban úgy döntött, átszerkesztésük előtt mégsem hozza nyilvánosságra az összes, szigorúan titkos minősítésüket a múlt csütörtökön elvesztett dokumentumokat.



Ha a jobboldal ezt a rohamosan erősödő cenzúrát és tájékoztatási diktatúrát lenyeli, mint eddig tette, ne csodálkozzon, ha két-három év múlva a mai sajtóállapotokat paradicsominak fogja látni.