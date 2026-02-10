Hollik István: 2006 óta nem volt olyan nehéz választás, mint az idei

A politikus a térség kormánypárti polgármesterei és önkormányzati képviselői előtt személyes tapasztalatait megosztva úgy fogalmazott, hogy "egyházias körökben is van elbizonytalanodás, sokan, akik 2022-ben bennünket támogattak, most nem".

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője: 2006 óta nem volt olyan nehéz választás, mint az idei

Úgy vélekedett, azokat az elbizonytalanodott szavazókat kell megkeresniük, akik világnézeti alapon voksolnak, és a kereszténységből vezetik le pártválasztásukat. Több százezren vannak ilyenek Magyarországon, morális érvekkel lehet őket leginkább meggyőzni - jegyezte meg.

Az első ilyen érvnek nevezte, hogy keresztény ember az élet pártján áll, ezért nem szavazhat egy olyan, háborúpárti politikai szervezetre, mint a Tisza Párt. Szerhij Stukanov ukrán elemzőt idézte, aki szerint "Magyar Péter Ukrajna háborús törekvéseiben segítő kezet nyújtana".

Egy keresztény ember azért sem szavazhat a Tisza Pártra - folytatta -, mert aki ma Európában bevándorláspárti, az zsidó- és keresztényellenes, ez az elmúlt tíz év tapasztalata. Az iszlámnak nem Európában van a helye - jelentette ki. A kontinensre érkező iszlám vallásúak megtartják a kultúrájukat, és megtámadják a keresztényeket és zsidókat. A Tisza Párt mindig a migrációs paktum mellett szavazott az Európai Parlamentben - mondta a képviselő.

Hozzáfűzte: a kereszténydemokraták a hagyományos, keresztény alapokon nyugvó családmodellben hisznek, mert ez bizonyított az elmúlt kétezer évben. A család intézménye támadás alatt áll, a Tisza Párt fő családpolitikusa az a Bódis Kriszta, aki Csipke Józsika címmel LMBTQ-érzékenyítő könyvet írt - mondta.

Hollik István végül azzal érvelt, hogy a mindenkori miniszterelnök a keresztény Magyarországot képviseli, erre méltónak kell lenni. Szavai szerint Orbán Viktor boldog házasságban él, több gyermeke és hét unokája van, Magyar Péter pedig az egész politikai karrierjét arra alapozta, hogy elárulta saját feleségét.

Beszélt arról is, hogy kiszivárgott a Tisza Párt igazi programja, amelyben az szerepel, hogy az egyházi fenntartású intézmények támogatását 40 százalékkal csökkentenék. Azt mondta: az egyházi intézmények támogatása mögött van egy elv.

"Azért jó, ha egyházak vesznek át intézményeket, mert mi abban hiszünk, hogy az egyházak társadalmi missziójuknál fogva valami pluszt hozzá tudnak adni, nekik ez nem csupán munka, hanem hivatás. Ha valaki azt mondja, hogy csökkenti a támogatást, akkor számára ez nem érték."

Kitért a KDNP által az egyházi fenntartású intézmények megvédéséért indított petícióra. Közlése szerint több száz településen csak egyházi intézmény - iskola, idősek otthona - található. Ha 40 százalékkal csökkentenék a támogatást, akkor ezek bezárnának.

Hangsúlyozta, a KDNP-nek nem a Tisza-szimpatizánsokat kell meggyőznie, hanem azokat, akik elfordultak tőlük, például a Novák-ügy miatt, amelyet egy keresztény ember nehezen tud megemészteni.

"Azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk a családok pártja, és a fideszes köztársasági elnök megkegyelmez egy pedofilmentegetőnek. Ez fájdalmas hiba, de nálunk egy ilyennek következménye van, mert Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki tisztségről."

"Nem vagyunk tökéletesek, de a nagy ügyekben, amelyek hosszú távon befolyásolják Magyarország sorsát, azt, hogy keresztény ország tud-e maradni, ránk mindig számíthatnak, ott nem hibázunk, és nem is kötünk kompromisszumot, ezt kell az embereknek elmagyarázni" - fogalmazott.

Kijelentette: az nem kérdés, hogy a dombóvári egyéni választókerületben - az eseményen is megjelent - Csibi Krisztina, a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő nyeri a választást, de sok a billegő körzet, "a picit elbizonytalanodott keresztény emberek szavazataira" nagy szükség van. Ha kiélezett a küzdelem, minden voks számít, a győzelemhez szükséges szavazatokon felül érkező voksok hozzáadódnak a kormánypártok listájához, "nem mindegy, hogy mennyivel nyerünk" - hangoztatta Hollik István.