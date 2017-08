Már 941 535 forintot kér a Menedék Újra próbálkoztunk adatigényléssel a Soros-féle migránsbarát szervezetnél, amely továbbra is csak jelentős összeg ellenében adna át egyes információkat Ismét a Soros által támogatott, a migránsokat segítő Menedék egyesülethez fordultunk közérdekű­adat-igényléssel. A szervezet ezúttal közel egymillió forintos költségtérítést számolna fel bizonyos információkért.

Indok a titkolózásra, állítják, nem minősülnek közfeladatot ellátó szervnek (Fotó: Hegedüs Róbert)

Bővített, immár az uniós intézményektől elnyerhető források felhasználására is rákérdező közérdekű adatigényléssel fordultunk a Menedek - Migránsokat Segítő Egyesülethez. Míg az előző „csomag” részleges teljesítéséért mintegy 851 000 forintos költségtérítést számoltak fel, mondván, bizonyos információk a két évtizede működő szervezet teljes dokumentációját érintik. A további kérdések azonban már 941 535 forintra emelték az adatszolgáltatás költségét úgy, hogy ettől függetlenül egyes információkat továbbra sem adnának ki. Ismeretes, a 2015-ös, igen zavaros hónapokban számos akciót és megmozdulást is szervező, nemrég sípokkal a déli határzár ellen Röszkén vonulgató alakulat szövetségese az egyik azok közül, amelyekhez korábban közérdekűadat-igényléssel fordultunk, azt követően, hogy a DK-s Varju László által indított per során a Fővárosi Ítélőtábla az úgynevezett tao-pénzek felhasználásával kapcsolatos adatközlésre kötelezte a Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítványt. Arra hivatkozva, hogy bár nem közpénzről van szó, az alapítvány a „köz érdekében eljáró, egyéb közfeladatot ellátó szervnek” minősül. Az alapító okirata nyomán ugyanez a megállapítás igaz lehet – álláspontunk szerint – az általunk megkeresett, zömmel George Soros által pénzelt szervezetekre is. Így rákérdeztünk többek között a munkájukat segítő tanácsadók nevére, javadalmazásuk összegére, érdeklődtünk, milyen befektetésben helyezték el a szervezeti vagyont, mekkora támogatásban részesültek, mennyit keresnek a vezetőik.



A Menedék részéről tudatták: Magyarország legnagyobb, bevándorlók integrációjával foglalkozó szervezete összetett és rendkívül sokrétű tevékenységet lát el, az évek során ez munkavállalók, megbízási jogviszonyban dolgozók, gyakornokok és önkéntesek százait jelenti, valamint a munkájukhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, dologi kiadások és szolgáltatások rendszerét. És bár egyetértenek az információszabadság követelményével, szerintük az általunk hivatkozott jogszabály legfeljebb részlegesen vonatkozik rájuk, mondván, nem minősülnek közfeladatot ellátó szervnek, így valamennyi kérdésünkre nem is kívánnak felelni. Konkrétan: nem terheli adatközlési kötelezettség az egyesületet.



Érdekesség, a TASZ ugyanezen kérdéssorra úgy reagált, mivel az infotörvény rá nem vonatkozik, nem tesz eleget az igénylésünknek. Így tett az Ökotárs is, míg az Autonómia Alapítvány egymillió-kétszázezer forintos költségtérítés ellenében adna ki egyes adatokat.