Kósa Lajos: Pénteken kerül ismét napirendre a plakáttörvény A jogi határzárral az összes kiskapu bezárult A Fidesz frakcióvezetője szerint várhatóan egyetlen napirendi pontként az államfő által visszaküldött plakáttörvény lesz a Fidesz-frakció által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen, amelyet pénteken tartanak. Kósa Lajos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón kiemelte: meg kell szüntetni, hogy áron alul kaphat egy párt egy szolgáltatást, ennek a rendszerszintű korrupciónak véget kell vetni.

A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az illegális pártfinanszírozást megakadályozni hivatott javaslatból csak a feles parlamenti támogatást igénylő részeket fogadták el. Most azért kezdeményezik a rendkívüli ülés összehívást - holott a határidőből szeptemberben sem csúsznának ki -, mert azt mondták, a választási törvényekhez "nem nyúlunk hozzá" a választást megelőző fél évben - közölte.

LMP: Az ellenzéknek egységesnek kell maradnia a plakáttörvénnyel kapcsolatban

Az LMP szerint az ellenzéknek egységesnek kell maradnia az úgynevezett plakáttörvénnyel kapcsolatban, és minden politikai erőnek fel kell készülnie arra, hogy a Fidesz nem tiszta eszközökkel játszik, ezért nem szabad bedőlni a szlogenjeinek.

Szél Bernadett társelnök-frakcióvezető hétfői budapesti sajtótájékoztatóján leszögezte: pártja a héten minden olyan munkában részt vesz - így a pénteki rendkívüli parlamenti ülésen, valamint az ötpárti egyeztetésen is -, amelyet az átlátható párt- és kampányfinanszírozás érdekében végeznek.

Két dolgot azonban nem tesznek - folytatta -, nem vesznek részt az oligarchaháborúban és abban sem, hogy a Fidesz más pártokkal összefogva a saját érdekei szerint rajzolja át a politikai versenyt.

Szerinte a kormánypárt nem a korrupciós kockázatot akarja csökkenteni javaslatával, csupán olyan terepet alkotni a politikai verseny számára, ahol ők az erősek. Megjegyezte: "ha exoligarchájuk művelődési házakat vett volna, akkor feltehetően most a fórumokat tiltanák be".

Hangsúlyozta: bár "buzgó egyeztetés zajlik" a kérdésben, a kormánypártiak "győzködik az ellenzékieket" javaslatuk hasznosságáról, az ellenzéknek fel kell készülnie arra, hogy a Fidesz a legjobb szándékú javaslatot is saját céljaira használja majd fel.

Kérdésre elmondta: az LMP alapítványa, az Ökopolisz 150 plakátot helyezett ki a közelmúltban a nyárra, ezekért listaáron 12 millió forintot fizetett saját költségvetéséből, hitel felvétele nélkül.

Áder János államfő múlt csütörtökön küldte vissza a Háznak megfontolásra a burkolt pártfinanszírozást megakadályozását célzó javaslatot, amelyet várhatóan pénteken tárgyal ismét az Országgyűlés. A parlament múlt szerdán fogadta el az előterjesztés azon részeit, amelyek egyszerű többséggel is megszavazhatók voltak.

A frakcióvezető bizakodását fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumot összehozni, és meglesz a szükséges kétharmados támogatás, ha nem, akkor a törvény feles támogatást igénylő részeit is "le kell szavazni". Kósa Lajos véleménye szerint a kérdést aktuálissá teszi a Jobbik plakátügye, amelyben az áfa- és a költségvetési csalás gyanúja is felmerül.

"Ezzel a technikával Simicska Lajos, illetve a hozzá kötődő cégek ténylegesen kilóra felvásárolták a Jobbikot" - fogalmazott. Kósa Lajos azt mondta, a Jobbik állításával szemben a pártnak nem 2200 plakátja van, hanem 3500, és hatszáznál több citylight poszterük, valamint hirdetőoszlopuk van.



Véleménye szerint a plakátkampány - listaáron számolva - több mint félmilliárd forintba kerülhetett. Emlékeztetett arra, hogy a Jobbik korábban azt mondta, 150 millió forintos hitelt vettek fel a kampányra, illetve azt is mondták, 25 millió forintot fizetnek havonta a kampányért.



Hozzátette: egészen biztos, hogy megvalósulni látszik a több százmillió forintra elkövetett költségvetési csalás azzal, hogy a szolgáltatást jóval a piaci ár alatt nyújtották.



A plakáttörvénnyel kapcsolatos kérdésre elmondta, amennyiben a szocialisták vagy mások valamilyen javaslattal állnak elő, akkor a törvényalkotási bizottság pénteki ülésén ki kell dolgozni egy módosító indítványt.



Kósa Lajos egy másik kérdésre közölte: nem tartja "butaságnak" az MSZP azon javaslatát, hogy lajstromozzák a pártok, a kormány plakátjait.



A Fidesz frakcióvezetője szerint a parlament tavaszi ülésszakának egyik legfontosabb eredménye, hogy az Országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány meg tudja védeni az országot.

Kósa Lajos emlékeztetett arra, hogy tavasszal fogadták el a jogi határzárral kapcsolatos új szabályokat, ezzel az összes kiskaput bezárták, egyetlen ember sem tud illegálisan belépni Magyarországra.

Hozzátette: ez számos kritikát váltott ki Brüsszeltől, de Magyarország ellenállt annak a brüsszeli nyomásnak, hogy felpuhítsa a jogi határzár szabályait. Jelezte azt is, hogy a fizikai határzár erősítése is megtörtént, a honvédelmi bizottság több tucat esetben adott ehhez a Belügyminisztériumnak közbeszerzés alóli mentességet.



Elmondta, a külföldről finanszírozott szervezetek tevékenységének átláthatóságát biztosító törvényt is elfogadta a parlament. Ez azért is fontos - magyarázta -, mert ezek a szervezetek előszeretettel öltötték magukra az átláthatóság, az emberi jogok, a szolidaritás "fügefalevelét", miközben azért küzdöttek, hogy Magyarország ne tudja megvédeni magát.



"Nem korlátozzuk ezeket a szervezeteket" - jelentette ki Kósa Lajos, hozzátéve: csak azt kérik, ezek a szervezetek tegyék nyilvánvalóvá, hogy külföldi erőforrásokból külföldi szándékokat szeretnének megvalósítani.



Azt kérték, hogy a kormány a végsőkig tartson ki a kvótaügyben indított kötelezettségszegési eljárásban - közölte a frakcióvezető, emlékeztetve arra, tavasszal tartották az eddigi legsikeresebb nemzeti konzultációt, amelyen az 1,7 millió válaszadó 95 százaléka azt kérte, védjék meg az országot.



Kósa Lajos szólt a 2018-as költségvetés elfogadásáról is, az egyik legfontosabb célnak nevezve, hogy a munkából élő emberek előre tudjanak lépni egyet. Hangsúlyozta, a büdzsé számos adócsökkentő elemet tartalmaz, emellett támogatja a családokat és az ország biztonságának megőrzését.



Elmondta, az EU országai közül GDP-arányosan Magyarországon a legerősebb a családtámogatási rendszer.



Az ellenzéki kritikákra válaszolva közölte, a gazdaság, a fogyasztás növekedése és a gazdaság fehérítése azzal jár, hogy nőnek az adóbevételek, az egyes emberre, illetve a vállalkozásokra jutó adóterhek pedig csökkennek.



Kitért arra is, hogy a parlament több szimbolikus ügyben is hozott törvényt. Példaként a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását, illetve a nyugdíjasszövetkezetekről szóló jogszabályt említette.



Szólt arról is, hogy kilenc kétharmados törvényből hetet fogadott el az Országgyűlés, amely újraválasztotta Áder János köztársasági elnököt, alkotmánybírákat választott és megválasztotta a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettest.

Kósa Lajos beszélt arról is, hogy a parlament őszi ülésszaka szeptember 18-án kezdődik.



Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője közölte, az Országgyűlés tavasszal 103 törvényt és hat országgyűlési határozatot fogadott el.



Kósa Lajost kérdezték az adócsalással gyanúsított Czeglédy Csaba ügyvéd ügyéről. A Fidesz frakcióvezetője szerint a szocialisták azért védik az ügyvédet, aki szombathelyi MSZP-s képviselő is, mert "rengeteget tudhat zavaros ügyeikről". Botka Lászlótól Gyurcsány Ferencig Czeglédy jár el a legkülönbözőbb ügyekben - tette hozzá.