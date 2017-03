Napirenden az újabb áfacsökkentés Az élelmiszerek tavalyi adómérséklésének köszönhetően az idén 43 milliárd forinttal több pénz maradhat a magyar családoknál Javában folynak a háttérszámítások a jövő évi büdzsével kapcsolatban. Napirenden van újabb élelmiszerek áfacsökkentése – döntés még nem született.

A cél, hogy az adómérséklés a pékárukra is kiterjedjen (Fotó: Hegedüs Róbert)

Az agrártárca célja, hogy az általános forgalmi adó (áfa) csökkentése minél több élelmiszerre kiterjedjen. Mint azt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Magyar Hírlapnak tavaly év végén megemlítette, az egyik legfontosabb termék e tekintetben a hal, mert ennek ára nagyon elszakadt a többi húsféleségtől. Szóba kerültek a feldolgozott húsféleségek is, a felvágottak, a kolbászféleségek és a pékáru, a kenyér is. Fazekas Sándor reményét fejezte ki, hogy az áfacsökkentés érintheti majd a zöldség-gyümölcs ágazatot is, hozzáfűzve: ez függ az állam, a költségvetés teherbíró képességétől is. A kormány határozott és következetes adócsökkentési politikát folytat, az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése évek óta tart – közölte lapunkkal Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár. Hozzáfűzte: az élelmiszerek tavalyi áfacsökkentésének köszönhetően az idén 43 milliárd forinttal több pénz maradhat a családok zsebében, ami átlagosan 35-40 ezer forint megtakarítást jelent. Az áfacsökkentés valamennyi családot érinti, de különösen fontos a gyermekes családok, a nyugdíjasok és a kiskeresetűek számára az, hogy a friss tej áfája 18 százalékról öt százalékra, a tojás és a baromfihús áfája 27-ről öt százalékra, az éttermi étkezés áfája pedig 27-ről 18 százalékra csökkent. Ennek hatására a friss tej esetében mintegy ötmilliárd forint, a tojásnál 10,5 milliárd, a baromfihús esetében 19 milliárd forint, az éttermi étkezésnél pedig 8,5 milliárd forint maradhat a családoknál.



Az áfacsökkentések hozzájárulnak az ágazat kifehérítéséhez is. A feketegazdaság visszaszorítása munkahelyeket teremt és piacnövekedést jelent. Az idei és a tavalyi, a sertés tőkehús áfáját érintő díjcsökkentő kormányzati döntés a hazai piacon egyértelműen hozzájárult a szektorok versenyképességének növekedéséhez.



Az államtitkár megjegyezte: nem meglepő tehát, hogy mára a magyar gazdasági mutatókra is jótékonyan ható áfacsökkentések eredményeként egyre több termékcsoport esetében vetődött fel az áfa csökkentésének igénye és kérelme. Az élelmiszerek áfacsökkentése egy folyamat része, ami a költségvetés teherbíró képességének függvényében valósulhat meg. A konkrét döntéseket ez ügyben is a kormány hozza meg.