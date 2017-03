Nagy Ervin Médiabuborék Sokan becsülik le a média hatalmát

Nem tölt be közhatalmi funkciót, nem törvénykezik, nem ítélkezik; legfeljebb ellenőriz, és befolyásol, de azt is csupán korlátok közt teheti – vélik jó néhányan. Pedig többről van szó. Sokkal többről. Felemel, tönkretesz; dicsér, szidalmaz; meghatározza az emberek véleményét – ahogy a retorika az ókori Athénban, úgy a médiajelenlét a jelenben. És arra is képes, hogy olyan semmirekellőket, mint a Momentum tagjait, akik egy percnyi hírnévért elárultak egy össznemzeti ügyet, tiszta tekintetű fiatalokként mutasson be. Ideig-óráig…



Ha rápillantunk a balliberális oldalon marakodó törpepártokra, akkor azt tapasztaljuk, hogy habár valódi társadalmi támogatottságuk nincs, a politikai elemzők számára voltaképp nem is kellene, hogy relevánsak legyenek, mégis számolnak velük a politikai aktorok, a politológusok, a publicisták, a megmondóemberek. Miért? A médiajelenlét miatt, amely nagyban meghatározza a súlyukat.



Ilyen törpepárt az Együtt, a Párbeszéd, a Bokros-féle Moma, a Liberálisok Fodor Gáborral, de valószínűsíthetően ez a pálya van nyitva a Momentum Mozgalomnak is. Jellemzően tömegbázisa nincs, tagsága számáról kínosan hallgat, szavazni meg a kutya sem szavazna az ország legtöbb helyén rá. Mégis, a média folyamatosan a felszínen tartja. Mert van egy-egy innovatív ötletük a momentumosoknak, csinálnak egy-egy balhét vagy olyan ocsmányságot, ami átüti a bulvárosodó közélet ingerküszöbét.



Meg persze ki tudja, hogy miből lesz végül a cserebogár…



Az ilyen politikai közösségek nem igazi politikai szereplők, hanem csupán médiabuborékok. A médiabuborékok pedig, ahogy az lenni szokott, egyszer kipukkannak. Mert ki emlékezne például Juhász Péterre, az Együtt elnökére, ha nem lennének az előre megfontolt szándékból szervezett balhéi? Vagy ki foglalkozna a Moma nevű képződménnyel, ha nem a közutálatnak örvendő, az elmúlt években magából politikai bohócot csináló Bokros vezetné? Ha holnap bármelyikük visszavonulna, a kutyának sem hiányozna.



De mégis, mi az oka annak, hogy az ellenzéki sajtó folyamatosan „futtatja” ezeket a társadalmi támogatottság nélküli politikai szereplőket? A válasz az, hogy az ellenzéki média kínjában mindenkit igyekszik kicsit „túltolni”. Hátha lesz belőle valami. Mert ami eddig volt, az mind becsődölt. Így álltak be évről évre egy-egy álcivil szerveződés mögé az újságírók, és emelték fel őket olyan magaslatokba, ahol nyomban el is szédültek. Azután, valódi mondanivalójuk nem lévén, keresni kezdték azokat az eszközöket, amelyek által benne maradhatnak a médiabuborékokban, annak ellenére, hogy nem találtak valódi társadalmi támogatottságra.



Úgy vélem, ugyanerre az útra léptek rá a baloldali média által csillogó szemű, tiszta tekintetű, a jövő generációjának meghatározó politikusainak titulált, nagy reményekkel induló Momentum Mozgalom tagjai is, akik, úgy tűnik, tényleg elhiszik magukról, hogy ők lesznek a baloldal megújítói. Mint a népmesékben a legkisebb fiú.



Pedig nem, mert ők is csupán egy médiabuboréknak köszönhetően lettek ismertek, ráadásul annyival rosszabb helyzetben vannak, hogy a nulladik lépés, azaz az ügy, amely mentén a média kiemelte őket, csúnyán rájuk fog égni. Ugyanis a defetizmusra, a nemzettársaink lelkébe a történelmi tudatunk által beleégetett kishitűségre játszottak rá. És hazudtak a tízperces hírnévért. De ennek ára lesz, amit meg kell fizetniük, hisz mégiscsak megfúrtak egy nemzeti ügyet, amely többeknek fáj, mint azt a csillogó szemű ifjak gondolták volna.



Szóval ne csodálkozzanak akkor a momentumos ifjak, ha abból a kegyelmi állapotból, amelyben eddig a balliberális sajtó tartotta őket, most morális mélységekbe fognak zuhanni. Ha elindulnak pártot építeni, úton-útfélen le fogják őket köpni. Megvetés és hazaárulózás fog rájuk várni. Ők pedig csillogó szemmel, tiszta tekintettel, őszintén csodálkoznak majd. Mert ez idáig, minden belbecs nélkül elvakította őket a médiabuborék külcsíne, illetve többé-kevésbé meg is védte őket a valóságtól. Most viszont szembe kell majd nézniük az önző tettükből fakadó felelősséggel. Vagy inkább felelőtlenséggel. Mint ahogy bele kell majd nézniük a magyar emberek szemébe is.