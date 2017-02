Olimpia: Összefogás nélkül nincs esélyünk A Fővárosi Közgyűlés egyeztetésre kérte fel a főpolgármestert a MOB-bal A Fővárosi Közgyűlés határozatban kérte fel szerdán Tarlós István főpolgármestert, tárgyaljon a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) és a kormánnyal arról, hogy tekintettel "a megszűnt nemzeti egységre", van-e értelme fenntartani a budapesti pályázatot a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére.

Soha ilyen közel az olimpia lehetősége nem volt, ez most elillanni látszik - mondta a témáról Fürjes Balázs, a budapesti olimpiai pályázat vezetője a Közgyűlésben, hozzátéve: ha nem áll helyre az egység, akkor semmi esélyünk sincs az ötkarikás játékok megrendezésére.

Hangsúlyozta: mindazok azok akik kiálltak korábban az olimpia mellett, nem elvi támogatásról, hanem arról szavaztak a Fővárosi Közgyűlésben és a parlamentben, hogy Budapest beadja a pályázatát.

Ha azok, akik meggondolták magukat, nem állnak vissza az ügy mögé, akkor egy hónapokkal későbbi népszavazás semmit sem fog tudni segíteni - jegyezte meg.

Fürjes Balázs azt mondta, hogy a szocialisták félelemből álltak az olimpiai pályázat mellé, és félelemből hátráltak ki mögüle, mert az gondolják, hogy a közvélemény szembe megy az üggyel.

Borkai Zsolt: Kérdés, hogy a sérülés után fel tudunk-e állni

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint az olimpiai pályázat kapcsán most az a kérdés, hogy az egység felbomlása után "fel tudunk-e állni a sérülés után". Együtt küzdöttünk, felkészültünk, minden adott volt a sikerre, de a végső megmérettetés előtt megsérültünk - mondta Borkai Zsolt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, majd azt hangsúlyozva: el kell dönteni, hogy fel tudunk-e állni és túl tudunk-e lépni a sérüléseinken.

Ha igen, van még miről beszélni - jelentette ki megjegyezve, hogy a kérdésben csapatra van szükség, közösen kell megtalálni a választ a mostani sérülés után.

Borkai Zsolt azt kívánta, hogy ez így legyen, mert - mint mondta - ez szolgálja Magyarország érdekeit.

Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot hoztak létre

Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásáról szóló jelentéséhez kapcsolódóan korrupciót vizsgáló munkacsoport létrehozásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés.

A metrókorrupciót vizsgáló munkacsoport feladata annak kiderítése, hogy kik szerepelnek a metródossziéban, továbbá kik a felelősök és hová kerülhettek az eltűnt pénzek.

A Tarlós István és Kocsis Máté által jegyzet javaslatot 27 igen szavazattal, egyhangúlag fogadták el.

Az öttagú testület tagjai: Borbély Lénárdot (Fidesz-KDNP), Orbán Gyöngyit (Fidesz-KDNP) Geiger Ferencet (civil szervezetek), Karsay Ferencet (Fidesz-KDNP) és Tokody Marcellt (Jobbik). Az első három képviselő tagja volt az Alstom metrókocsik beszerzését vizsgáló ideiglenes bizottságnak. A testület elnökének Borbély Lénárd csepeli polgármestert választották, ő elnökölt az Alstom-bizottságban is.

A jelentést május 31-ig kell elkészíteni majd a testületnek.

A Fővárosi Közgyűlés egyeztetésre kérte fel a főpolgármestert a MOB-bal

A testület erről Kocsis Máté (Fidesz) önkormányzati és rendészeti tanácsnok, józsefvárosi polgármester előterjesztésének elfogadásával - 19 igen szavazattal, 8 nem ellenében - döntött.

A Fővárosi Közgyűlés a határozatban megállapította, hogy a pályázat mögött ez idáig fennállt nemzeti egység és konszenzus felbomlott, amelyért azokat a pártokat és politikusokat terheli felelősség, akik a korábbi években támogatták az olimpiarendezést, és "most alkalmi politikai haszonszerzés reményében korábbi véleményükkel szembefordultak, ezzel felszámolták a korábban fennállt politikai konszenzust, és elárulták a budapesti olimpia ügyét".

Horváth Csaba (MSZP) a javaslat vitájában úgy fogalmazott, az olimpiai rendezés "elvesztette nemzeti ügy jellegét", amiért szerinte a kormányoldal tehető felelőssé, amely nem tette lehetővé az érdemi párbeszéd kialakítását, helyette felülről szerette volna akaratát ráerőltetni azt a budapestiekre.

Újabb pályázatot írnak ki a Centrál Színház privatizációjára

Újabb pályázatot írnak ki a Centrál Színház privatizációjára, azaz a teátrumot működtető kft. értékesítésére és a használatában lévő ingatlanvagyon hasznosítására a Fővárosi közgyűlés döntése értelmében.

Az egyhangúlag elfogadott előterjesztés szerint a nyilvános pályázati eljárást meghirdető és lebonyolító Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vagyonértékelése alapján a főváros kizárólagos tulajdonában lévő Centrál Színház Nonprofit Kft. vételára minimum 50 millió forint. A pályázónak az üzletrész vételárát egy összegben kell megfizetnie.

A vagyonértékelés az ingatlanok kulturális célú bérleti díját havonta összesen 1,7 millió forint plusz áfa összegben állapította meg, a bérbeadás időtartama 10 év. Az ajánlatok benyújtásának határideje március 29.

A javaslat az ingatlanok bérbeadásával biztosítja az eddigi színházi funkciók megtartását. Ennek megfelelően a pályázat feltétele, hogy az ajánlat 10 éves kulturális, művészeti programot tartalmazzon.

A követelmények között van a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott kulturális és művészeti program megvalósítása, vállalás a jelenlegi repertoár továbbjátszására és a meglévő művészeti értékek hasznosítására, a művészeti profil és a kiemelt előadóművészeti szervezetként való minősítéshez szükséges feltételek megtartása, és a teátrum két játszóhelyén a folyamatos színházszerű működés biztosítása.

Az értékesítéstől számított 10 éven át az éves előadásszámnak el kell érnie a 230-at, évi két új bemutatót kell tartani saját társulattal, a saját előadások arányának 70 százaléknak, a látogatottságnak pedig 75 százalékosnak kell lennie.

Az új modellben rejlő kockázatokra biztosítékot jelent a 10 évre szóló visszavásárlási jog kikötése a szerződés teljesítésének elmaradása vagy hibás teljesítése esetére.

Csárdi Antal (LMP) az olimpiai rendezés kockázataira példaként említette, hogy az idei vizes világbajnokság költségei már most az eredeti négyszeresére nőttek. Kiemelte, a fővárosiak többsége mindaddig nem támogat egy "luxus sporteseményt", amíg a mindennapjaikat meghatározó feltételek, például a tisztességes egészségügy és oktatás nem jönnek létre.

Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, valójában Horváth Csaba "közönséges kirohanásai" lehetetlenítik el az érdemi párbeszédet. Hozzátette, korábban számtalan olyan egyeztetést tartottak a kérdésben, amely a politikai konszenzusteremtést célozta.

A kormánypárti politikus szerint a jelenleg kialakult problémáért nem a népszavazást elindító mozgalmat, hanem azokat az ellenzéki pártokat terheli a felelősség, amelyek megváltoztatták korábbi támogató véleményüket és "sunyi módon" elárulták az olimpia eszméjét.

Kocsis Máté emellett megjegyezte, eddig egyetlen nyári olimpiát sem előzött meg népszavazás.

Trippon Norbert (MSZP) a jelenlegi helyzetet úgy értékelte, hogy a kormányoldal megijedt "néhány tiszta tekintetű fiataltól".

Karácsony Gergely (Párbeszéd) visszautasította, hogy az ellenzékre hárítsák a felelősséget. Hangsúlyozta, tiszta a lelkiismerete, mivel korábban saját pártjával szemben is elment a legvégsőkig, amikor bizalmat adott az olimpiai pályázatnak, de azt szerinte a kormány elpuskázta azzal, hogy nem adott garanciákat a korrupcióval szemben.

Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy az olimpia Csepel több évtizedes fejlesztési álmait valósította volna meg.



Tokody Marcell (Jobbik) az MSZP szerinte nem egyenes hozzáállását, valamint a kormányt is felelőssé tette a kialakult helyzetért. Kiemelte, valódi konzultációval tényleges nemzeti egységet lehetett volna teremteni, most azonban a többség joggal fél a korrupciós kockázattól.

Gy. Németh Erzsébet (Demokratikus Koalíció) kijelentette, pártja végig következetesen elutasította az olimpiai rendezést, mivel szerintük sem az ország, sem a főváros nincs megfelelő állapotban ahhoz.



Tarlós István főpolgármester zárszavában szintén úgy foglalt állást, hogy nem a Momentum Mozgalmat kell hibáztatni, hanem az álláspontjukat megváltoztató ellenzéki pártokat. A kormánypárti politikus hosszan idézte Demszky Gábor korábbi szabaddemokrata főpolgármester 2020-as olimpiai pályázás melletti nyilatkozatait, majd arra emlékeztetett, hogy 2008-2009-ben több baloldali politikus, köztük Horváth Csaba és Gy. Németh Erzsébet is annak ellenére megszavazta az olimpiai indulást, hogy akkor lényegesen nagyobb volt a város adóssága. Tarlós István elgondolkodtatónak nevezte, hogy a most a népszavazás pártján álló ellenzéki képviselők a hatalmon még csak fel sem vetették az emberek véleményének megkérdezését.

LMP: A fővárosnak nincs más lehetősége, mint kiírni a népszavazást

Az LMP szerint a fővárosnak nincs más lehetősége a budapesti olimpiai pályázat ügyében, mint kiírni a népszavazást. Csárdi Antal, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Fidesznek szakítania kell azzal a gyakorlattal, amellyel az "emberek feje fölött kormányoz" és nem érdekli őket a budapestiek véleménye.Kiemelte, az LMP továbbra is azon az állásponton van, hogy az ország jelenlegi állapotában nem tartható meg felelősen egy budapesti olimpia. Csárdi Antal emellett megjegyezte, a kormányoldal "rendkívül cinikus módon" az ellenzéket próbálja felelőssé tenni az "olimpiai pályázat összeomlásáért".

Elfogadták az idei költségvetést

Elfogadta a fővárosi önkormányzat idei összevont költségvetését a Fővárosi Közgyűlés. A rendelet az önkormányzat költségvetési bevételét 256 milliárd 290 millió 892 ezer forintban, kiadásait 381 milliárd 457 millió 690 ezer forintban állapítja meg. Az így keletkező 125 milliárd 166 millió 798 ezer forintos hiányt az előző év költségvetési maradványának - 17 milliárd 786 millió 763 ezer forintos - igénybevételével, a hitelszerződések alapján lehívni tervezett 56 milliárd 495 millió 782 ezer forintból, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetéséből - 50 milliárd 884 millió 253 ezer forint - finanszírozzák. A testület 19 igennel, 10 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetést.

Az LMP politikus szólt arról is, Budapest idei költségvetési javaslata azt mutatja, hogy a főváros teljesen elvesztette gazdasági önállóságát, az állam által korábban átvállalt adóságok pedig néhány éven belül újratermelődnek.

Jobbik: A kormány eljátszotta a rendezés lehetőségét

A Jobbik szerint egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányát terheli a felelősség, amiért Budapest elvesztette az esélyét a 2024-es olimpia megrendezésére. Szilágyi György, az ellenzéki párt budapesti elnöke úgy fogalmazott, az embereknek nem az olimpiából, hanem abból a "nagyképű és arrogáns viselkedésből" van elegük, amelyet "az Orbán-kormánynál tapasztalhatunk".

Kiemelte, az embereknek elegük van abból a "korrupciós rendszerből is, amit az elmúlt 27 évben a Fidesz és az MSZP közösen alakított ki". "Az emberek ezért nem hitték el, hogy az olimpiát meg lehetne rendezni korrupciómenetesen" - tette hozzá.

Szilágyi György szerint mindezek miatt egy felelősen gondolkodó kormánynak meg kellene fontolnia a pályázat visszavonását, ügyelve arra is, hogy ne játssza el egy későbbi sikeres pályázat esélyét is.

Tokody Marcell, a Jobbik budapesti képviselője aláhúzta, egyedül pártja mondta azt a kezdetektől, 2015-től, hogy legyen népszavazás az olimpiarendezés kérdésében.

Borkai Zsolt Az MSZP felgyorsítaná a népszavazást

Az MSZP a szavazatok ellenőrzésének felgyorsításával lehetővé tenné, hogy már áprilisban, vagy májusban megtarthassák a budapesti olimpiai jelentkezésről szóló referendumot. Horváth Csaba, az ellenzéki párt budapesti képviselője úgy fogalmazott, a budapestiek elégedetlenek a kormányzati korrupcióval, továbbá azzal is, ahogyan a kabinet kommunikál velük.

Kiemelte, a fővárosiak jogosan félnek attól, hogy a fideszes elit "négyet ellopna az olimpia öt karikájából".

A szocialista képviselő kérdésre válaszolva megjegyezte, az olimpiai pályázás elvi támogatását továbbra is fenntartják, ugyanakkor a vizes világbajnokság rendezési költségeinek megnégyszereződése azt vetíti előre számukra, hogy egy budapesti olimpia a jelenlegi körülmények között akár államcsődöt is okozhatna.

Horváth Csaba emellett beszélt arról is, hogy szerintük a főváros idei költségvetési javaslata a városvezetés alkalmatlanságáról árulkodik. A kormány 2010 óta összesen már mintegy 170 milliárd forintot vont el a fővárosi költségvetéséből - mondta, hozzátéve: követelik, hogy a városvezetés biztosítsa a közszolgáltatásban dolgozók bérfejlesztését.

Szaniszló Sándor, az MSZP másik budapesti képviselője elmondta, bűncselekménynek tartanák, ha a közgyűlés 3 milliárd forintért "passzolná tovább fideszes oligarcháknak" a 8 milliárd forintot érő Rácz-fürdőt.

Párbeszéd: a közgyűlés azonnal írja ki a népszavazást

A Párbeszéd szerint a Fővárosi Közgyűlés akkor járna el helyesen, ha azonnal kiírná a népszavazást a budapesti olimpiai pályázatról és nem várná meg a kérdésben gyűjtött aláírások összeszámolását. Karácsony Gergely, az ellenzéki párt társelnöke, Zugló polgármestere emlékeztetett, minden korábbi megszólalásában úgy foglalt állást, hogy csak a népszavazás adhat választ a pályázat támogatottságára.

Az ellenzéki képviselő szerint emellett a népszavazási vita kényszeríthette volna ki azokat az antikorrupciós garanciákat, amelyekre a kormánypárti politikus korábban ígéretet tettek, de elmaradtak. Éppen ezért mára nincs sehol az a megelőlegezett bizalom, amely a pályázatnak és nem a kormánynak szólt - fejtette ki.

Karácsony Gergely szólt arról is, hogy a főváros idei költségvetési javaslatából kiderül, hogy Budapest már nem tud működni a kormány támogatása nélkül. A kormány ezt pedig arra használja fel, hogy "dróton rángassa a budapesti városvezetést" - mondta, hozzátéve, a város adósságállománya néhány éven belül visszaáll a korábbi, mintegy 200 milliárd forintos szintre.

A Párbeszéd társelnöke felfoghatatlannak nevezte, hogy miközben szerinte a kormány milliárdokat költ a budapestiek által nem támogatott beruházásokra, például a vár felújítására és a Városliget átalakítására, addig a városlakók életminőségét javító fejlesztéseket, például a 3-as metró rekonstrukcióját csak hitelből tudja megoldani Budapest.

Tolsztoj tér lesz a XII. kerületben

Lev Tolsztoj orosz író nevét veszi fel a XII. kerületben a Németvölgyi út és a Bürök utca kereszteződésénél újonnan kialakítandó tér - a kerületi kezdeményezésről szerdán döntött a közgyűlés.

A téren állítják fel Grigorij Potockij moszkvai szobrászművész Lev Tolsztojt ábrázoló mellszobrát, amelyet az alkotó a Jóság Alapítvány közreműködésével ajándékozott a XII. kerületi önkormányzatnak - olvasható az egyhangúlag elfogadott előterjesztésben.

Mint írták, a Lev Nyikolajevics Tolsztojnak (1828-1910), a Háború és béke, az Anna Karenina, a Feltámadás és számtalan remekmű, regény, elbeszélés, novella, dráma, mese, elmélkedés, valamint jó néhány tankönyv írójának emléket állító műalkotást és az új teret márciusban avatnák fel.

A testület döntött arról is, hogy a II. kerületi Pasaréti úti teniszcentrum mellett található névtelen közterületet Körmöczy Zsuzsa lépcsőnek nevezik el minden idők legsikeresebb magyar teniszezőjéről, a II. kerület díszpolgáráról.

Körmöczy Zsuzsa Roland Garros-győztes, világranglista-második, sokszoros magyar bajnok teniszező volt, 1985 és 2004 között a Vasas teniszszakosztályát vezette. A Pasaréti úti teniszcentrum 2010 óta viseli nevét, ott látható a kiváló sportoló portréját ábrázoló domborműves köztéri emlékmű is.