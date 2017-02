Orbán az olimpiáról: pártügyet csináltak egy nemzeti ügyből A miniszterelnök a parlament folyosóján nyilatkozott újságíróknak Orbán Viktor a parlament folyosóján nyilatkozott újságíróknak a budapesti olimpiai pályázattal kapcsolatos fejleményekről.

A BOM változatlanul támogatja az olimpiát

A Budapesti Olimpiáért Mozgalom (BOM) változatlanul támogatja egy budapesti olimpia megrendezését. A BOM hétfői közleménye leszögezi, hogy a nyári olimpiai és paralimpiai játékok rendezési joga az Agenda2020 reformprogramnak köszönhetően ténylegesen elnyerhető Budapest számára, és megrendezhető úgy, hogy az Magyarország hosszú távú gazdasági érdekeit szolgálja. A BOM szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 2014-ben bevezetett reformprogram arra teremt lehetőséget, hogy Budapest olyan olimpiát rendezzen, amely nem hasonlít semmiben az elmúlt évtizedek rossz tapasztalatokkal bíró olimpiáihoz, amely nem hagy maga mögött athéni és riói romokat vagy montreali adóssághegyeket, ellenben hosszú távon az ország gazdasági felzárkózását támogatja. A közlemény hangsúlyozza, hogy a benyújtott pályázat a gazdasági fenntarthatóságra és az utóhasznosításra fókuszál, Barcelona és London példáját követve jelentős méretű "rozsdaövezetet fejlesztene és integrálna a fővárosban, miközben a közlekedési infrastruktúrát bővítené a vidéki helyszínek irányában." A BOM szerint ennek köszönhetően a budapesti olimpia egy hosszú távú rendező és gyorsító erő lehet a gazdaság szereplői részére, amely olyan irányt és célt adna a fejlődésnek, amilyet utoljára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz vezető úton volt tapasztalható.

A kormányfő közölte, hogy szerdán a kormány és a Fővárosi Közgyűlés is meg fogja vitatni a kialakult helyzetet.

"A helyzet az, hogy volt egy nemzeti ügyünk, amiből pártügy lett, most az a kérdés, hogy ebből lehet-e újra nemzeti ügyet csinálni" - összegzett.

Arra a kérdésre, hogy megállapodott-e Tarlós István főpolgármesterrel arról, hogy 2019 után is folytathatja munkáját, ha visszavonja az olimpiai pályázatot, azt felelte: a Fideszben nem szoktak pozíciót osztani, csak munkát. A kormányfő közölte: tartja magát ahhoz, hogy a parlamenti választások megtörténtéig semmilyen pozícióról nem tárgyal.

Faggatták a hétfőn bejelentett nemzeti konzultációról is. Orbán Viktor kifejtette, hogy a nemzeti konzultációval megerősített ügyek mindig sikeresek voltak.

A kormány sem esélytelen, de egészen más a súlya, ha az egész ország képviseletében tud fellépni - mondta. „Nemzeti ügyből pártügy lett, és minden pártügy sorsa kétséges. Most – mivel új helyzet van – ezt értékelni kell, és a kérdés az, hogy tudunk-e egy pártügyből újra nemzeti ügyet csinálni. Ez a kérdés, ami előttünk áll”- mondta a miniszterlenök.

Varga Mihály: A magyar gazdaságra pozitív hatással lenne a rendezés



LMP: Felül kell vizsgálni a pályázat költségeit

Az LMP azt javasolja, hogy egy parlamenti bizottság vizsgálja meg, pontosan mire költötték el az olimpiai pályázatra szánt költségvetési forrásokat. A pályázatra a központi költségvetésből szánt tízmilliárd forintot már 2016 végére elköltötték - hívta fel a figyelmet Ikotity István.

A nemzetgazdasági miniszter szerint az olimpia megrendezése összességben pozitív hatással lenne a gazdaságra. Varga Mihály hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, sajnálja, hogy a budapesti olimpia esetében az eredetileg nemzeti ügyből pártpolitikai ügy lett, és azok, akik korábban támogatták a budapesti olimpia megrendezését, ma már nem támogatják azt. Hangsúlyozta, bár egy város, ebben az esetben a főváros jelentkezett az olimpia megrendezésére, de ez Athéntól kezdve Rióig egy egész ország nemzeti ügye volt. A budapesti olimpiára olyan fejlesztéseket is meg kellene valósítani, amelyekre az olimpia nélkül is szükség lenne, másrészt a korábbi olimpiákból tanulva az utóhasznosítást hatékonyabban, pontosabban lehetne elvégezni - jegyezte meg.

Tarlós István: Egyetértek Orbán Viktorral

Egyetért a főpolgármester azzal, amit a miniszterelnök a 2024-es budapesti olimpiai pályázatról mondott, és örül, hogy Orbán Viktor megerősítette: legutóbbi találkozójukon nem volt szó a 2019-es főpolgármester-választásról. Tarlós István az MTI-nek hétfőn leszögezte, hogy egyetért azzal, amit a kormányfő nyilatkozott az olimpiáról. "Annak pedig örülök, hogy gyakorlatilag megerősítette az én szavaimat úgy az olimpiával, mint a pénteki megbeszélésünkkel kapcsolatban" – mondta. Hozzátette: a megbeszélésen szó sem esett a 2019. évi főpolgármester-választásról, annál is kevésbé, mert "nem emlékszem rá, hogy bármikor is olyat mondtam volna, hogy ambicionálom a 2019-es újraindulást". "Pillanatnyilag nincs is ilyen elhatározásom, nemhogy kilincselnék ennek érdekében" - közölte Tarlós István.