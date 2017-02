Kiss László Júdáspénz Álláspont. Na, itt a kiváló alkalom: világ Kétfarkú Kutya Pártjai egyesüljetek!

Igen, megvan végre a közös eszmei alapvetés – legyen Párizsé a 2024-es olimpia rendezés joga! –, ezt világszerte több mint ötven nagyváros már ki is nyilvánította, legalábbis a francia főváros által közzétett listából ez derül ki. A párizsi városháza közlése szerint a kezdeményezést Denis Coderre, Montreal polgármestere indította, s a támogatók között ott van többek között Athén, Barcelona, Bejrút, Brüsszel, Kiotó, Koppenhága, Lisszabon, Madrid, Sydney és Varsó is.



Na, ehhez a parádés névsorhoz kellene most Budapestnek is csatlakoznia, bár egyáltalán nem biztos, hogy másutt is bohócpártok élnek a népfelség elvével, a szólásszabadság demokráciákban elidegeníthetetlen jogával. Nálunk mindenesetre él és izmosodik az olimpiagyűlölők – Orbán szereti az olimpiát, én gyűlölöm Orbánt, tehát a rohadt anyját az olimpiának, vigye a büdös francba a NOB, ahova akarja – tábora, s ha történetesen Los Angelesben vagy éppen České Budějovicében akarna a kormány játékokat rendezni, rögvest nagykoalíció szaladna össze a Együttől – vagy talán még inkább a Különtől – a Jobbikig. Most éppen a Momentum Mozgalom erőlködik, hogy összeügyeskedjen valahogy százharmincnyolcezer aláírást, hogy vigye a rossebbe a világ az olimpiáját, ne a szerencsétlen magyarságot büntesse vele. Igen, ez megy nekünk, ebben van gyakorlatunk. Talán már a török időben is panaszra jártunk a Portához, később Bécsnek büszke várába vonultunk instálásra, Moszkva meg magától érkezett, annak csak a rosszak, a fekete pontokat kapók névsorát kellett elővezetni. Manapság pedig Washington kifulladni látszik ugyan, de Brüsszel még tartja magát. Ott állandó embereink vannak, mégpedig jó embereink, s olyan parádésan besúgják, lekorruptozzák, lerasszistázzák nemcsak kormányukat, hanem egész nemzetüket is, hogy akár katedrát kaphatnának a brüsszeli Carolus Magnus Egyetem besúgóképző karán. Szép tiszteletdíjjal.



Igen, mint mindenütt, tiszteletdíjra itt is szükség van. Hogy mennyire, azt nem tudni, hisz ki tudja, mit kóstál az aktivistákat működtető forró tea vagy éppen a várost elárasztó, igen szellemes, Nolimpia feliratú óriásplakát. Mert hát ugye ezeket valakinek fizetnie kell, még a privát plakátoknál is, pedig ott általában a ragasztgató szimpla megátalkodottságból működik is, akár egy megrögzött graffitis. És persze ezt is át lehet számítani inkubátorra vagy lélegeztetőgépre. Mint ahogyan újabban majd a Fardi-pálya vagy a Hidegkuti-stadion talajfűtését is kikalkulálják a jól értesültek, azt hívén, hogy olyan a játéktér, mint a Keleti várócsarnoka vagy egy családorvosi rendelő, amelyet bizony egész télen fűteni kell.



Meglehet persze, hogy csupa fontoskodás, felesleges hőzöngés az egész – bár az, hogy a démosz él a szabadságával, demokrácia adta jogával mindenképpen megsüvegelendő –, mert szeptemberben kiderülhet, fölöslegesen sértegettük egymást, pocskondiáztuk a kormányt és vidékét, oda viszik az olimpiát, ahol még tudnak örülni neki. Mert itt bizony csak matematikai olimpiát lehetne rendezni, hiszen mindig mindenki tévedhetetlenül ki tudja számolni, mennyi pénzt húz ki a zsebéből a rezsicsökkentés, az áfanyesés és az infláció megfékezése. Meg persze a családtámogatás, adókedvezményekkel. Hiszen ha ezt odaát csinálják, akkor az nagy lépés a boldogság felé, így meg, ettől a kormánytól aljas rablás. Míg ők jóléti rendszerváltást hirdettek, és szűk baráti körben meg is valósítottak, ezek csak rabolnak.



Egyébként 2024-gyel valami új, valami soha nem látott és próbált olimpiai sorozat veszi kezdetét. Az újítás nagyjából annyit jelent, hogy nem egyetlen város rendez, szétterítik a játékokat az országban, ezzel a költségeket, no meg persze a létesítmények utólagos hasznosítása és üzemeltetése is megoszlik a színhelyek között. Úgyhogy, ha valaki tervez, dönt, ítéletet mond, nem árt, ha előtte tájékozódik. Várható kiadások, várható bevételek. Plusz pénzzel nem mérhető bevételek – persze, elképzelhetők nem mérhető károk is.



Mindenesetre van ilyen a világban, hogy arra szövetkeznek emberek, hogy ez vagy az – gyár, sertéstelep, bevásárlóközpont, benzinkút –, ne épüljön meg. Brazíliában is megesett a korábban elképzelhetetlen: a futball-vb ellen tüntettek a brazilok. Na, nem sok, de akkor is! Brazil! Nálunk meg jó néhány honfitársunk nem szeretne olimpiát látni az országban. Még fizet is érte, csak ne legyen.



Ha összejön a kellő aláírás, ha nem, szeptember 13-án, Limában eredményt hirdetnek. Esetleg kiderülhet, hogy fölösleges hajcihő volt az egész, néhány rosszul értelmező áldemokrata erőlködése. Bár ettől még a világ Kétfarkú Kutya Pártjai talán mégis egyesülhetnek!