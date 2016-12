Öngyilkos dolgozója miatt lemondott egy japán reklámcég elnöke A túlhajszoltság miatt minden ötödik japán munkavállaló életveszélyben van Lemond elnöki posztjáról Tadasi Ishi, a Dentsu nevű japán óriáscég elnöke, miután egy éve az egyik munkatársuk túlhajszoltság miatt öngyilkos lett. A japán kormány arra figyelmeztet, hogy a túlhajszoltság miatti öngyilkosság vagy a stresszel kapcsolatba hozható végzetes betegségek a munkavállalók ötödét fenyegetik.

A japán nyelvben külön szó is van arra, ha valaki halálra dolgozza magát: ez a karoshi. Ide tartozik az is, ha valaki a túlzott nyomás hatására öngyilkos lesz, de az is, ha a szervezete nem bírja az iramot, és ebbe hal bele. Macuri Takahasi, a Dentsu óriáscég gyakornoka több mint száz órányi túlórát vállalt havonta, míg végül összeroppant, és a munkahelyén öngyilkosságot követett el.

A tragédia egy éve, 20105 karácsonyán következett be, a huszonnégy éves nő néhány héttel a halála előtt a következő üzeneteket osztotta meg: „meg akarok halni”, illetve „testi-lelki roncs vagyok”. Az eset vizsgálatakor a japán hatóságok megállapították, hogy az öngyilkosság oka egyértelműen a túlhajszoltság volt.

Japánban már hosszú évek óta küzdenek ezzel a jelenséggel: az első dokumentált eset szintén a Dentsunál következett be 1991-ben, akkor egy Icsiro Osima nevű fiatalember követett el öngyilkosságot, miután tizenhét hónapot dolgozott végig egyetlen szabadnap nélkül – utolsó éjszakáján mindössze két órát aludt. Azóta évente átlagosan kétezren ölik meg magukat a munkahelyi stressz miatt, sokan pedig szintén a stressz által kiváltott betegségekben hunynak el.

A japán kormány októberben kiadott közleménye szerint az országban minden ötödik munkavállalót fenyeget a karoshi veszélye, és annak ellenére, hogy több cég is megpróbálja megóvni a dolgozókat attól, hogy túlhajtsák magukat, a munkavállalók a cég iránti hűségük bizonyítékának tekintik a folyamatos túlórázást. A közleményben idézett felmérések szerint az elmúlt egy évben a cégeknek csaknem a negyede, 22.7 százaléka számolt be arról, hogy egyes munkatársaik nyolcvan túlóránál is többet blokkoltak.

Tadasi Ishi, a Dentsu elnöke „mély sajnálatát” fejezte ki az esettel kapcsolatban. Hozzátette, hogy személyesen is felelősnek érzi magát a történtekkel kapcsolatban, ennek megfelelően pedig lemond igazgatói posztjáról. „Soha többé nem hagyhatjuk, hogy ez még egyszer megtörténhessen” - fogalmazott.