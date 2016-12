Tovább csökken a családok adója Előrébb hozták a januárban esedékes támogatások kifizetését, így a háztartások még karácsony előtt megkapják ezt az összeget Az idei évhez hasonlóan jövőre ismét ötezer forinttal emelkedik a két gyereket nevelők családi adókedvezménye – jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára.

Három gyermek, kilencvenkilencezer forint adókedvezmény (Fotó: Varga Imre)

Jövőre újabb adócsökkentéssel számolhatnak a kétgyermekes családok. Novák Katalin, az Emmi család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az MTI beszámolója szerint sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány 2015-ben döntött arról, hogy 2019-ig a duplájára emelik a két gyereket nevelők családi adókedvezményét, vagyis a korábbi húszezer forintról negyvenezer forintra. A 2017-es emelésnek köszönhetően jövőre havonta harmincezer forintot tud megtakarítani a mintegy háromszázötvenezer kétgyerekes család – közölte az államtitkár.



Az egy és a három vagy több gyereket nevelők esetében nem változik az összeg, ők továbbra is tízezer, illetve gyerekenként 33 ezer forint kedvezményt tudnak érvényesíteni – fűzte hozzá. Novák Katalin hangsúlyozta, hogy a családtámogatási rendszer gerince a – 2011-ben bevezetett és azóta folyamatosan bővített – családi típusú adózás, amelynek lehetőségével évente körülbelül egymillió család él. Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarország majdnem kétszer annyit költ családtámogatásra, mint az OECD-átlag. Utóbbi a GDP 2,55 százalékát jelenti, Magyarország ezzel szemben 2017-ben a költségvetés 4,7 százalékát, 1741 milliárd forintot fordít erre a célra. Ez tizennégy százalékkal, 216 milliárd forinttal magasabb, mint a 2016-os összeg.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy a januárban esedékes alanyi jogon járó családtámogatások – családi pótlék, gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás – kifizetését előrébb hozták, így a családok még karácsony előtt megkapják ezt az összeget. Ezzel a döntéssel a családok anyagi mozgásterét szeretnék növelni az ünnepek előtt – fűzte hozzá. Novák tájékoztatása szerint a posta hétfőn kezdte meg a családtámogatások kifizetését azoknak, akik a lakcímükre kérték a folyósítást, akik pedig folyószámlára, bankszámlára kapják, azoknak december 21–23. között utalják el az összeget. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen, és a családok is érezzék, hogy Magyarország erősödik. Nemcsak egyre többen dolgoznak az országban, hanem egyre többet tudnak a családok a fizetésükből félretenni és a gyereknevelésre fordítani. Az elmúlt években folyamatosan csökkentette a kormány az adókat, és ezt tovább folytatja majd – jelentette ki a családügyi államtitkár.