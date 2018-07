„Néhány perc hazug népszerűség” Ági önjáró lett, azokat szúrta hátba, akikkel a kongresszus előtt szövetkezett, s akik a választmányi elnöki székbe segítették – mondta Kunhalmiról szocialista forrásunk Kunhalmi Ágnes üzent azoknak a szocialistáknak, akik „eladták a lelküket a Fidesznek”, hogy ő még taktikai okokból sem szavaz meg olyan javaslatot, amit a kormánypártok terjesztettek be – mondta MSZP-s forrásunk.

Kunhalmi korábbi szövetségesével, Tóth Bertalan pártelnökkel is szembement (Fotó: Bodnár Patrícia)

„Ági most játssza a jó kislányt, ráerősít arra, amiről Gyurcsány beszél, ezzel is igazolva, hogy ő nem ocsmány és nem silány, s továbbra is hisz abban, hogy az MSZP és a DK lesz még egy párt” – mondta szocia­lista forrásunk a parlamenti képviselők fizetésemelése kapcsán az MSZP-ben kialakult kaotikus állapotokról, illetve a forrongó indulatokról, amelyeket leginkább Kunhalmi Ágnes választmányi elnök ATV-s nyilatkozata váltott ki.



Kunhalmi a frakciófegyelmet megsértve „nem” gombot nyomott a képviselők fizetésemelésére, így egyúttal nemet mondott arra is, hogy az Országgyűlés megemelje a frakciók, illetve a pártalapítványok állami támogatását is.



„Kunhalmi üzent azoknak a szocialistáknak, akik eladták a lelküket a Fidesznek, hogy ő még taktikai okokból sem szavaz meg olyan javaslatot, amit a kormánypártok terjesztettek be, még ha az a nem nekünk is árt, például ellehetetleníti a vidéki szervezeteink támogatását” – tette hozzá MSZP-s forrásunk, aki emlékeztetett, Kunhalmi most azoknak is nekiment, akikkel a kongresszus előtt még összeszövetkezett, s akik őt a választmányi elnöki székbe segítették.



Informátorunk arra utalt, hogy Kunhalmi közvetlenül az MSZP-kongresszus előtt visszalépett az elnökjelöltségtől Tóth Bertalan javára, aki így szoros versenyben legyőzte Mesterházy Attilát, cserében Ujhelyi István pedig a választmányi elnöki poszttól lépett hátra, amelyet a rivális nélkül maradt Kunhalmi tölthet be a pártban. Egy másik forrásunk a mostani incidens kapcsán azt emelte ki, hogy paradox módon még mindig Gyurcsány Ferenc személye s ezen keresztül a DK-hoz fűződő viszony az, ami leginkább megosztja a párttagságot.



„Ágnes még akkor is átlépte a pártszerűség és a tisztesség minden határát, ha igaza lenne. Azzal, hogy saját párttársait lejáratva igyekezett néhány perc hazug népszerűséget szerezni” – ezt mondta a 24.hu-nak Harangozó Tamás országgyűlési képviselő, akit forrásunk Kunhalmi korábbi szövetségesének nevezett. „Rajtunk röhög egy ország, hogy a politikusunk a saját frakciótársait áztatja, és hogy az összevissza szavazással ismét azt az érzést keltik, hogy az MSZP-re, mint pártra nem lehet komolyan gondolni” – fogalmazott Harangozó. Forrásunk azt vélelmezte, hogy a pártelnök által ígért etikai eljárásban nem fogják Kunhalmit és „nem” gombot nyomó társait elmarasztalni.