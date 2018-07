Az Országgyűlés elfogadta a a jövő évi költségvetést megalapozó törvényjavaslatot Szigorúbb szabályok a kampánytámogatás visszafizetésére, nagyobb jegyzői felelőség az elhúzódó szavazásnál Az Országgyűlés kedden elfogadta a jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amely 42 jogszabályt módosít.

A 134 igen szavazattal, 58 nem ellenében jóváhagyott törvény pontosítja a kormányülések dokumentálásának szabályait. Az ülésről készült összefoglalót a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. Az ülésről készült dokumentáció anyaga nem selejtezhető, kezelésével és megismerésével kapcsolatban a köziratok, a minősített adat védelméről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezéseket kell alkalmazni. Az összefoglaló készítésének, valamint belső kormányzati felhasználásának részletes szabályait és feltételeit a kormány határozatban rögzíti.



Augusztustól évente emelkedik az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, amelyet az előző évi átlagbér háromszorosában határoz meg az országgyűlési törvény.



Aki egy állandó bizottság tagja, alapilletményének 1,2-szeresét, aki legalább két testület munkájában vesz részt vagy a törvényalkotási bizottságban foglal helyet, az alapilletmény 1,4-szeresét kapja. A frakcióvezetők az alapilletmény kétszeresében részesülnek, helyetteseik annak 1,7-szeresében, de helyettesi díjazást csak minden megkezdett huszonöt tag után egyszer fizetnek. Az Országgyűlés elnöke az alapilletmény 2,7-szeresét kapja, alelnökei a dupláját, míg a jegyző és az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának elnöke esetében 1,7-szeres szorzóval számolják a juttatást.

A képviselők üzemanyagkártyát is kapnak. A budapestiek alapjuttatásként havi 2500 kilométer megtételéhez elegendő forrást kapnak, míg aki több mint 300 kilométerre lakik, 6500 kilométerre elegendőt, de a legnagyobb területi kiterjedésű választókerületek egyéni képviselőinél a keret ennek akár a másfélszerese lehet.



Emelkedik a lakbértámogatás is, a kormányzati tisztséget is ellátó képviselő pedig a jövőben nem kap az országgyűlési törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű javadalmazást.



A miniszterelnök a miniszterek részére személyi illetményt állapíthat meg, amelynek havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szerv, annak nem minősülő költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő, legnagyobb éves jövedelem egytizenkettedét.



Az alapilletménytől eltérő személyi illetményt a miniszterelnök évente állapítja meg a tárgyév március l-jétől a következő év február végéig - 2018-ban az augusztus l-jétől 2019. február végéig - terjedő időszakra, és minden évben felülvizsgálja. A miniszternek személyi illetmény alkalmazása esetén illetménykiegészítés, pótlék nem fizethető.

Fidesz: A szocialisták megint másra mutogatnak

A Fidesz-frakció szerint szánalmas, hogy a szocialisták saját kudarcuk, alkalmatlanságuk és bukásaik miatt évek óta mindig csak másra mutogatnak.

A kormánypárt így reagált arra, hogy Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: pártja szerint nem az ország, hanem a Fidesz-KDNP pártérdekét szolgálja a választási törvények kedden elfogadott módosítása.

A jogszabály rendelkezik az ügyészeknek járó illetménypótlékok növeléséről is szeptember 1-jétől. Például a legfőbb ügyész vezetői pótléka az illetményalap 400 százaléka, helyetteséé a 300 százaléka, a fővárosi főügyészé pedig a 200 százaléka.



Az elfogadott javaslat az újonnan létrejött Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) utalja többek között a szakképzést, a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési támogatását pedig az ITM költségvetési fejezetébe helyezi át.



A kibocsátási egységek kereskedelmének jogköre is átkerült az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez, ő gondoskodik a kiotói egységek értékesítéséből származó bevételek nemzeti éghajlatváltozási stratégiával összefüggésben történő felhasználásáról a zöld beruházási rendszer keretében.

MSZP: a Fidesz-KDNP érdekét szolgálja a választási törvények módosítása

Az MSZP szerint nem az ország, hanem a Fidesz-KDNP pártérdekét szolgálja a választási törvények kedden elfogadott módosítása.

Molnár Zsolt, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatóján úgy értékelte az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosítását, hogy a kormánypártok azt a folytatták, amelyet az elmúlt években a választási törvények manipulálásával elkezdtek.

Hozzátette: a Fidesz semmit sem tanult, semmit sem változott, semmilyen korábbi hibáját nem látja be, a törvénymódosítás után is nekik lejt a pálya.

A szocialista politikus szerint továbbra is lehetőség lesz visszaélésekre, irreálisan megkönnyítették a levélszavazást a határon túli magyaroknak, a magyarországi lakcímmel rendelkező külföldön élő magyarok viszont továbbra is csak nagy nehézségek árán tudnak szavazni.

Molnár Zsolt szóvá tette, hogy bár javaslatot tettek a megváltoztatására, de megmaradt a többes ajánlás jelenlegi formája, amely miatt sorozatos visszaélések történtek a legutóbbi választáson is az ajánlóívek átmásolásával.

Azt is kifogásolta, hogy nem tiltották meg az államnak, az önkormányzatoknak, valamint az állami és az önkormányzati cégeknek, hogy a kampányban fizetet hirdetéseket tegyenek közzé. Egy fair kampányban nincs helye bújtatott választási hirdetéseknek, a kampányban a pártok vegyenek részt, ne avatkozzon abba bele az állam és az önkormányzat - hangoztatta.

A szocialista politikus elfogadhatónak nevezte, hogy a határon túli magyarok szavazzanak a választáson, de szerinte a levélszavazás jelenlegi lebonyolítása visszaélésekhez vezet és a mostani törvénymódosítás tovább enyhített a szabályokon. A holt lelkek is szavazhatnak a Fidesz-KDNP-re - mondta, bírálva ezzel a most bevezetett automatikus regisztrációt.

Molnár Zsolt szerint egységessé kellett volna tenni a szavazást azoknak, akiknek van magyarországi lakcíme és azoknak, akiknek nincs.





Módosult a csődtörvény: a hitelező hozzájárulása nélkül is megszüntethető a hitelező kérelmére indult felszámolási eljárás, ha az adós a felszámolás kezdő időpontjáig igazolja, hogy a felszámolást elrendelő jogerős végzés alapjául szolgáló teljes követelést megfizette a hitelezőnek. Ezt a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ideértve a hatálybalépéskor már elrendelt azon felszámolási eljárásokat is, amelyek esetében a felszámolást elrendelő jogerős végzést még nem tették közzé, akkor is, ha a megszüntetés tárgyában az elsőfokú határozatot már meghozták.



A gazdasági stabilitásról szóló jogszabály módosításával lehetővé vált, hogy az önkormányzatok a kormány előzetes hozzájárulásával kezességet vállaljanak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság kötelezettségeire.



Lehetővé vált az is, hogy a kormány az önkormányzati gazdasági társaságok már meglévő adósságügyleteinek szerződésmódosítással vagy adósságmegújítással történő kiváltását akkor is engedélyezhesse, ha azok nem felelnek meg az új ügyletekre vonatkozó követelményeknek, de a meglévőnél kedvezőbb feltételeket eredményeznek a gazdasági társaság számára.



Módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény: a 400 négyzetméter vagy annál nagyobb bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmivé változtatására vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítására csak hatósági engedély alapján van lehetőség, amihez be kell szerezni a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását. Engedély hiányában a hatóság megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű használatot, és bírságot szabhat ki.



További változás, hogy a szociális temetés jogintézményének hatálybalépési időpontját 2021. január 1-jére tolták ki.



Beillesztették a gyermekvédelmi rendszerbe a tanoda intézményét, a részletes szakmai, valamint a működéssel és finanszírozással összefüggő rendelkezéseket a végrehajtási rendeletekben szabályozzák majd.

DK: Nem kell további büntetőjogi eszközökkel védeni a politikusokat!

A Demokratikus Koalíció szerint nincs szükség arra, hogy büntetőjogi eszközökkel tartsák távol a politikusoktól az állampolgárokat vagy a sajtót.

Az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese, Arató Gergely keddi, budapesti sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy a fideszes Czunyiné Bertalan Judit hétfőn módosító javaslatot nyújtott be a büntető törvénykönyvhöz, kezdeményezve, hogy aki hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben követ el zaklatást, az kettő, de súlyosabb esetben három évig terjedő szabadságvesztéssel legyen büntethető.

Arató Gergely az indítványt úgy értékelte, hogy a kormány a polgári jogok korlátozásával, egyes alapvető szabadságjogok megvonásával próbálja megerősíteni a saját hatalmát.

Az ellenzéki képviselő azt mondta, hogy ha egy állampolgár többször is számon kér valamit egy képviselőn, vagy egy újságíró több alkalommal is munkaidőn kívül hív fel egy politikust, akkor ezek az esetek már zaklatásnak minősülhetnek.

A magánélet védelme a közszereplőket is megilleti, de az indítvány valójában a kormánypárti politikusoknak akar többletvédelmet adni - vélekedett.

Szigorúbb szabályok a kampánytámogatás visszafizetésére

A parlament 134 igen, 34 nem szavazattal hagyta jóvá a Gulyás Gergely, Bajkai István, Zsigmond Barna Pál, Kocsis Máté és Németh Szilárd fideszes képviselők által benyújtott törvényjavaslatot.

Az egyik legfontosabb változtatás, hogy a jövőben nemcsak a párt vezető tisztségviselőinek, hanem a párt listás és egyéni képviselőjelöltjeinek is felelőséget kell vállalniuk a kampánytámogatás visszafizetéséért. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény módosításával előírják azt is, hogy az a párt, amely az előző országgyűlési választásokon folyósított állami kampánytámogatással nem számolt el, nem tarthat igényt újabb kampánytámogatásra.

A választási eljárási törvény módosítása számos változást hoz azoknak, akik nem a lakcímük szerinti szavazókörben akarnak szavazni.

A hatályos szabályok szerint a szavazást megelőző második napon meg kell érkeznie az átjelentkezési kérelemnek. Ez úgy változik, hogy a kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a jövőben a szavazatszámláló bizottság a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatait ugyanazon épületen belül egyidejűleg több, külön helyiségben is végezheti.

Részletesebben határozzák meg, hogy a helyi választási iroda vezetőjének, azaz a jegyzőnek mikor és hogyan kell kiegészítenie póttagokkal a szavazatszámláló bizottságot, ha az átjelentkező vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja.

A jogszabály szerint a szavazást megelőző harmadik napon a szavazatszámláló bizottságot legalább négy taggal kell kiegészíteni, ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárok száma az 1500 főt meghaladja, valamint a szavazóköri névjegyzékben szereplő minden további ezredik választópolgár után legalább további két fővel.

Az indoklás szerint a bizottság bővítésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározásával a törvény biztosítja a megfelelő eszközöket az átjelentkezők szavazásának gördülékennyé tételéhez, ezért a kialakuló hosszú sorokért a jövőben a helyi választási iroda vezetője felel.

Ha az átjelentkező szavazóknak kijelölt szavazókörben nem zárják le a szavazást legkésőbb a szavazás befejezésének időpontját követő harminc percen belül, a Nemzeti Választási Iroda elnöke erről tájékoztatja a kormányhivatalt, amely fegyelmi eljárást kezdeményez a polgármesternél a választási iroda vezetőjeként mulasztó vagy kötelezettséget szegő jegyző ellen.

Az Országgyűlés elfogadott egy úgynevezett túlterjeszkedő módosító indítványt is. A választási iroda vezetőjeként eljáró jegyző elleni fegyelmi eljárás lehetőségét beleírták az önkormányzati törvénybe is, amely eredetileg nem szerepelt a módosítandó jogszabályok között.

Időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben lesz lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van.

Pontosították a válaszborítékok érvényességének szabályait, így a választópolgár bármilyen borítékban elküldheti a levélszavazatot. Lehetővé válik, hogy a választó a borítékot postán adja fel, személyesen elvigye vagy meghatalmazás nélkül bárkivel elküldhesse a választási szerveknek.

Nem eredményezi a szavazási irat érvénytelenségét a többi között az, ha a válaszboríték kis mértékben sérült, de sem betenni, sem kivenni nem lehet belőle iratot.

Kampányidőszakban továbbra is engedély és bejelentés nélkül készíthetnek a jelöltek plakátot, de azon minden esetben fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. Plakát elhelyezéséhez pedig előzetes, írásbeli hozzájárulás kell a magántulajdonban álló dolog tulajdonosától vagy bérlőjétől, vagy az állami, önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójától.

Lehetővé válik, hogy a választópolgárok adatait nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban kérje ki a jelölt, illetve a jelölő szervezet.

A levélszavazás korábbi megkezdésének elősegítésével indokolták, hogy a jelölt és a lista bejelentését korábbi időpontra, a szavazást megelőző harminchetedik és harminchatodik napra változtatták. A hatályos szabályozás szerint egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, míg az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.

A törvény - a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adattartalmára vonatkozó melléklet kivételével - szeptember 1-jén lép hatályba.