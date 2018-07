Csődbe mehet, ezáltal pedig megszűnhet a Jobbik

A portál szerint ha a párt nem kap részletfizetési lehetőséget, akkor megindulhat a csődeljárás, amelynek végén felszámolnák a szervezetet. Ha a pártot fel kellene számolni, akkor a Jobbik frakciója is megszűnne. Akkor hiába alapítanának újabb pártot más néven, nem alakíthatnának frakciót és a már meglévő sem futhatna az újabb párt neve alatt, tehát állami támogatást akkor sem kaphatnának. Erre nagy esély is lehet, mert a Magyar Államkincstár már jelezte, nem akarnak semmilyen könnyítést adni nekik a fizetésre.

Hiába próbálkozott korábban a Jobbik azzal is, hogy bankoktól igényeljen hitelt, egyik pénzintézet sem volt erre hajlandó. A párt negyedévente kapott volna körülbelül 150 millió forint állami támogatást, de ez nem érkezik meg júliustól. A hatályos törvények azt írják elő, hogy ha egy párt tiltott támogatást fogad el, akkor annak értékét (ez a Jobbiknál 331 millió forint) egyrészt be kell fizetnie a költségvetésnek, másrészt ugyanennyivel csökkenti a Magyar Államkincstár a párt állami támogatását. Így áll össze a Jobbik 662 milliós szankciója.

A 662 milliós tartozásból tehát 330 milliót a NAV követel a párttól, tehát esetleg még az adóhatóságnál reménykedhetnek részletfizetésben. A Postának emellett 60 millióval tartoznak, de mivel most egy fillér állami támogatást nem kapnak, elképzelhető, hogy nem tudják törleszteni a Posta felé sem, így a cég felszámolási eljárást is indíthat ellenük. Ha a NAV hajtja be követelését, akkor a vagyontárgyaikat is elveszíthetik - írják.

Erről korábban ebben a cikkünkben írtunk!

A pénzügyi helyzetüket tekintve szinte biztosra vehető, hogy nem tudnak az Európai Parlamenti választásokra érdemi kampányt folytatni, a párt sajtója azonban biztonságban van. Sneider Tamás elnök nem gondolja, hogy nagy bajban lenne a Jobbik. A Hír Tv-ben kifejtette, az országgyűlési képviselőik, az önkormányzati és megyei képviselőik, a támogatóik révén túl fogja élni a párt ezt az időszakot.