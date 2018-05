Izrael máris Szíriát bombázza A legújabb fejlemények az atomalkuról - Szijjártó szerint kár lenne veszni hagyni a megállapodást Az izraeli légierő megtámadott kedd este egy szíriai katonai támaszpontot, Damaszkusztól közvetlenül délre - jelentette a szíriai sajtó, amely szerint a légvédelem lelőtt két rakétát.

A támaszponton csak anyagi károk keletkeztek - írta a kormány hírügynöksége, amely kiemelte, hogy a támadás röviddel azután történt, hogy az amerikai elnök Washington részéről egyoldalúan felmondta az Iránnal kötött atomalkut.

Jiszráel Kac hírszerzési és közlekedési miniszter a Jediót Ahronót című újság honlapján, a yneten jelentette be, hogy az izraeli légierő hajtotta végre a légicsapást.

"Az irániak támadással fenyegettek, és mi ezt meghiúsítottuk"- közölte Kac néhány órával a Damaszkusztól délre történt támadás után. Kac szerint Izrael azt szeretné elérni, hogy az irániak eljussanak arra a stratégiai elhatározásra, hogy kivonulnak Szíriából. A The Times of Israel című angol nyelvű honlap arról is beszámolt, hogy a Damaszkusz által azonnal Izraelnek tulajdonított légicsapásban kilenc Iránhoz köthető fegyveres is életét vesztette. Kilenc halottról adott hírt a szíriai harcokat nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű emigráns szervezet is. Damaszkusz szerint viszont a támaszponton csak anyagi károk keletkeztek

Jiszráel Kac beismerése szokatlan, ugyanis Jeruzsálem korábban nem vállalta magára a Szíriában végrehajtott, és a külföldi médiában általában neki tulajdonított szíriai rakétatámadásokat, noha nem is cáfolta, hogy szerepe lett volna bennük.

Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője szerint "ostoba és sekélyes" volt Donald Trump amerikai elnök beszéde. "Legalább tíz hazugság volt a beszédében. Megfenyegette az (iráni) rezsimet és a népet, és elmondta, hogy ezt meg azt fogja tenni. Trump úr, az iráni nép nevében mondom Önnek: hibát követett el. Fikarcnyit sem árthat nekünk" - olvasható Hamenei hivatalos honlapján, amely szerint teheráni tanárokkal találkozott szerdán, amikor ezeket mondta.

A legfőbb iráni vezető annak idején csak húzódozva egyezett bele a 2015-ös nukleáris megállapodás támogatásába, és azóta többször bírálta az Egyesült Államokat amiatt, hogy nem teljesíti a megállapodásból rá háruló vállalásokat.

Hamenei az állami tévé által közvetített beszédében pedig felszólította a megállapodás európai aláíróit, hogy adjanak "valódi garanciákat", amelyek alapján Irán tartani tudja magát a szerződéshez. "Most azt mondjuk, hogy fenn akarjuk tartani a megállapodást a három európai országgal, de én nem bízom bennük, mert az Egyesült Államok nélkül már kevéssé logikus a megállapodás fenntartása. Szerezzenek tőlük valódi garanciákat, mert holnap ugyanazt fogják tenni, mint amit az Egyesült Államok tett" - mondta.

Mint tegnap megírtuk, Donald Trump amerikai elnök az iráni atomegyezmény felmondását választotta. (A számos reakciót és háttért bemutató cikkünket az előbbi linken olvashatja!)

Magyar idő szerint keddről szerdára virradó éjjel további számos fontos megszólaló fejtette ki véleményét:

Szijjártó: Kár lenne veszni hagyni a megállapodást! elmondta: azért van globális, történelmi jelentősége a nukleáris megállapodásnak, mert ez volt az elmúlt évtizedekben a legfontosabb olyan megállapodás, amelyet úgy kötött meg a nemzetközi közösség, hogy a tárgyalásokon az asztal azonos oldalán ült az Egyesült Államok és Oroszország. Ez mindig biztosította a reményt, hogy a nagy globális kérdésekben lehet megoldást találni - vélekedett.

A külügyminiszter szerint európai szempontból olyan nemzetközi politikai kérdésről van szó, ahol az EU valóban fontos szerepet tudott játszani, ezért jogos Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő határozott kiállása az ügyben.

Közölte: remélhetőleg a megállapodás az Egyesült Államok visszalépése ellenére is továbbmegy valamilyen formában, hiszen a többi szereplő marad.

Irán stabilitása, bevonása a nemzetközi politikai életbe fontos biztonsági tényező is Európa szempontjából, mert alapvetően határozza meg a Közel-Kelet stabilitásának kérdését - magyarázta.

Szijjártó Péter kijelentette: Magyarország egyetért az EU álláspontjával és a közös megnyilatkozásokkal, és bízik benne, hogy nem áll vissza a megállapodás megkötése előtti helyzet. Magyarország a megállapodás továbbélésben érdekelt, sajnálja az amerikai döntést, de reméli, hogy nem rúgják fel teljesen a megállapodást - mondta a külügyminiszter.

Németország, Franciaország és Nagy-Britannia kitart az iráni atomprogramról szóló nemzetközi egyezmény mellett, de a teheráni vezetésnek is be kell tartania a megállapodás előírásait - mondta Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben. Pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) járási alapszervezeti vezetőinek konferenciáján elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a megállapodás felmondásával súlyos döntést hozott. Az egyezményben részes három európai ország - Németország, Franciaország, Nagy-Britannia - ugyan sajnálattal és aggodalommal tudomásul veszi ezt a döntést, de továbbra is érvényesnek tartja a megállapodást.

A három ország Irántól is a megállapodás végrehajtásának folytatását várja, és mindent meg is tesz ezért - tette hozzá Angela Merkel, aláhúzva, hogy 2015-ös egyezmény a közel-keleti stabilitás erősítésének '"fontos oszlopa, amelyet nem kellene megkérdőjelezni".

Barack Obama, az Egyesült Államok előző elnöke megfontolatlannak és komoly hibának minősítette Donald Trump döntését. "Úgy gondolom, hogy komoly hiba a JCPOA (közös átfogó cselekvési terv) kockáztatása anélkül, hogy Irán bármiképpen is megsértette volna a megállapodást" - fogalmazott a kommünikében.

Különösen aggasztó, hogy az Egyesült Államok újfent az államok többségével szembe menően, kizárólag önös érdekből, a nemzetközi jogot durván megsértve cselekedett, amikor felmondta az iráni atomprogramról szóló 2015-ös egyezményt - közölte kedden az orosz külügyminisztérium. "A Közös átfogó cselekvési terv (JCPOA) nem kizárólag az Egyesült Államok érdeme, de az egész nemzetközi közösségé, amely ismételten megerősítette, hogy érdekelt az egyezmény megőrzésében, annak hosszú távú, következetes megvalósításában a nemzetközi, valamint regionális béke és biztonság, illetve az atomfegyverek elterjedését akadályozó nemzetközi rendszer megerősítése érdekében" - húzta alá a minisztérium.

A tárca szerint Oroszország továbbra is aktívan azon lesz, hogy fejlessze kapcsolatait Iránnal, valamint a politikai párbeszédet Moszkva és Teherán között. Mindemellett kész az úgynevezett atomalku többi részes államával is a további együttműködésre.

Oroszország továbbra is tartani fogja magát az iráni nukleáris program korlátozásáról és a Teheránnal szembeni szankciók feloldásáról kötött nemzetközi megállapodáshoz - közölte Szergej Lavrov ügyvezető orosz külügyminiszter újságíróknak szerdán Moszkvában.

A kanadai kormány "sajnálkozik" amiatt, hogy az amerikai elnök az iráni atomegyezmény felmondásáról döntött, Japán pedig "szoros figyelemmel" követi a döntés hatását - jelentették be a külügyminisztériumok.

"A JCPOA szigorú, eddig példa nélküli nemzetközi ellenőrzés alá vonta az iráni atomprogramot" - hangsúlyozta Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter egy közleményben. Emlékeztetett arra, hogy két héttel ezelőtt a Hetek országcsoportja (G7), benne az Egyesült Államokkal megállapodott, hogy "biztosítani fogják, hogy az iráni atomprogram kizárólagosan békés természetű legyen".

"Kanada a hatékony normákra alapozott nemzetközi rendet támogatja, és úgy véli, hogy JCPOA-ra szükség van ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy Irán atomfegyvert fejlesszen ki" - írta a külügyminiszter.

Tokióban Kono Taro külügyminiszter közölte, hogy Japán szoros figyelemmel követi, hogy milyen hatása lesz az amerikai elnök döntésének. Közölte azt is, hogy országa tárgyalásokat fog folytatni az érintett országokkal a megállapodás fenntartásáról.

Kína csalódott Donald Trump amerikai elnök döntése miatt - jelentette be szokásos szerdai sajtótájékoztatóján Ken Suan külügyi szóvivő. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyezményt az ENSZ Biztonsági Tanácsa - amelynek az Egyesült Államok egyik állandó tagja - is jóváhagyta 2231-es határozatában.

Erdogan szerint az Egyesült Államok lesz Trump döntésének vesztese, mert nem tartott tiszteletben egy nemzetközi szerződést, amelyet aláírt. "Nem léphetnek ki a nemzetközi megállapodásokból, amikor a kedvük úgy tartja" - idézte az Anadolu török hírügynökség Erdogant.

Ibrahim Kalin elnöki szóvivő kedd este azt mondta, hogy az Egyesült Államok döntése bizonytalansághoz és új konfliktusokhoz fog vezetni a térségben. A Közel-Kelet egyik kulcsszereplőjeként Törökország kétoldalú ellentéteik ellenére gyakorlatias viszonyt ápol Iránnal. A két ország kereskedelmi és turisztikai együttműködésén kívül a szíriai kérdésben is folyamatos kommunikációt folytat annak ellenére, hogy szembenálló táborokat támogatnak. Törökország folytatni fogja a kereskedelmet Iránnal, és ezért senki másnak nem tartozik magyarázattal - jelentette ki Trump bejelentését követően Nihat Zeybekci török gazdasági miniszter.

Az Európai Unióval együtt Szlovákia is sajnálatosnak tartja, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogram korlátozásáról szóló, többhatalmi szerződésből - jelentette ki Ivan Korcok szlovák külügyi államtitkár Pozsonyban, a kormány szerdai ülése előtt. Korcok kijelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

Felmondása helyett az iráni nukleáris egyezmény esetleges kiterjesztését sürgette szerdán Charles Michel belga kormányfő a VRT flamand közszolgálati televíziónak adott interjújában. A nemzetközi partnereknek az Iránnal kötött atomszerződés felmondása helyett erősíteniük kellene gazdasági kötelékeiket a közel-keleti országgal, így segítve elő a békét és a jó kapcsolatokat - közölte Michel. Leszögezte, hogy az uniós tagállamok vezetőinek jövő heti bulgáriai csúcstalálkozójukon teljes mellszélességgel ki kell állniuk az egyezmény fenntartása, illetve "talán annak kiterjesztése" mellett is.

Új egyezmény lehet

Megkezdte az egyeztetéseket az Irán elleni szankciókról a vállalatokkal Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter kedden, a kora esti órákban.A pénzügyminiszter sajtókonferencián hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök a szankciók visszaállításával akarja elérni, hogy Irán új egyezményt kössön atomprogramjáról. Mnuchin bejelentette: ezután nem engedélyezik a Boeing és az Airbus repülőgépgyártó cégeknek, hogy polgári repülőgépeket, vagy alkatrészeket adjanak el Iránnak.

A Boeing szóvivője, Gordon Johndroe kedden közölte: a cég, ahogyan eddig is, ezután is együttműködik a kormányzattal. Dennis Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója a múlt hónapban arról nyilatkozott, hogy a cégnek nincs rendelésállománya Iránból. Nyilatkozatát azután tette közzé, hogy 2018 elején kellett volna teljesítenie az Iránnal még 2016 decemberében kötött, 16,6 milliárd dollár értékű szerződés első szállításait. Az Iran Air iráni nemzeti légitársaság 15 Boeing 777-es típusú repülőgépet és további alkatrészeket rendelt.

A több iráni légitársasággal szerződést kötő európai repülőgépgyártó Airbus kommunikációs vezetője, Rainer Ohler kedden délután úgy nyilatkozott: a cégnél egyelőre tanulmányozzák Washington döntését, és kell egy kis idő ahhoz, hogy "döntsenek azokról a lépésekről, amelyek a vállalati politikát összeegyeztetik a szankciós előírásokkal".

Az amerikai pénzügyminisztérium rögtön azután tette közzé honlapján a szankciók újbóli érvénybe léptetéséről szóló közleményét, hogy Donald Trump elnök közölte döntését az atomalku felmondásáról. A közlemény szerint a tárca 180 nap múlva a kőolaj-kereskedelemre vonatkozó szankciókat, 90 nap múlva pedig a polgári repülőgépek és alkatrészeik eladására vonatkozó büntető intézkedéseket lépteti életbe. Bevezeti továbbá a fémkereskedelemre az acél-, és szénexportra, valamit az alumínium-eladásokra vonatkozó korábbi szankciókat is. A 90 nap elteltével, augusztus 6-tól a minisztérium minden engedélyt visszavon, amely amerikai vállalatoknak lehetővé tette, hogy üzleti tárgyalásokat folytassanak Iránnal.