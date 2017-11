Tovább csökken a gyermekhalandóság Magyarországon Rétvári Bence szerint a kórházi fejlesztéseknek és az oltásprogramnak köszönhetően hazánkban az átlagnál jobban javulnak a statisztikák Töredékére csökkent Magyarországon a gyermekhalandóság az elmúlt évtizedekben, míg 1990-ben ezer élve születésre vetítve 17 eset volt, tavaly ez a harmadára, 5-re csökkent - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-nek. Rétvári Bence hozzátette: ez az érték megfelel az európai átlagnak, amely a világon a legalacsonyabbak között van.

Az államtitkár elmondta, hogy a javuló magyar eredményeket az ENSZ gyermeksegélyezési szervezete, az UNICEF legutóbbi, gyermekhalandóságról szóló jelentése is megerősítette. Hazánkban jobban javulnak az eredmények, mint a világ más részein, hiszen globálisan felére csökkent a gyermekhalandóság - hangsúlyozta.

Rétvári Bence kifejtette: a kormány kiemelten fontosnak tartja a gyermek gyógyítását, ezért az elmúlt években megerősítette a védőoltási rendszert. Ennek köszönhetően hazánk a csecsemők és kiskorúak átoltottsága tekintetében első helyen áll Európában, gyakorlatilag minden magyar gyermek megkapja a szükséges védőoltásokat hazánkban. 2017-től pedig minden csecsemő és kisgyermek ingyenesen kapja a gennyes agyhártyagyulladást okozó C típusú meningococcus elleni védőoltást, amelyre 1,5 milliárd forint fedezetet biztosít a kormány a költségvetésből.

A koraszülöttekkel foglalkozó perinatális intenzív centrumok (PIC) és az intenzív neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése szintén a csecsemőhalandóság csökkentését szolgálja - folytatta. A projekt keretében országszerte 20 intézmény összesen mintegy 3,8 milliárd forint támogatást nyert el, amelyből az intenzív neonatológiai osztályok korszerű lélegeztető készülékeket, inkubátorokat, multifunkciós betegőrző monitorokat és perinatális diagnosztikai készülékeket szereznek be. Emellett további 1 milliárd forint támogatást kaptak a sürgősségi és gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése a Közép-Magyarországon működő centrumok.

Rétvári Bence tájékoztatása szerint mintegy 3,8 milliárd forintból valósult meg a Koragyermekkori program, amely a 0-7 éves korosztály optimális fejlődésének támogatását célozza meg. A sürgősségi és baleseti gyermekellátást az országban 11 milliárd forintból fejleszti a kormány, amelynek köszönhetően rövidülnek a betegutak, de megvalósulnak további épületfejlesztések és műszerbeszerzések is - jelentette ki az államtitkár.