The Times: Németország Európa terrorközpontja Végre világossá kell tenni, hogy aki az EU területére lép, annak tisztelnie kell a szabályainkat – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter a menekültekkel kapcsolatban Ezrével érkeztek terroristagyanús személyek Európába, miután Németország 2015-ben megnyitotta határait a menekültek előtt – írja a The Times. Hiába ugyanakkor a hatóságok rendíthetetlen munkája, azt senki nem tudja pontosan, hány potenciális terrorista szívódott fel a schengeni övezeten belül.

Őrizetbe vették a német rendőrség terrorelhárító egységei az észak-németországi Schwerinben a múlt héten Jamen Alahmadot, aki a gyanú szerint titokban bombát készített a német államtól kapott otthonában. A terrorizmus gyanújával fogva tartott, 19 éves szíriai bevándorló az interneten rendelt a robbanószerkezet elkészítéséhez elektronikus eszközöket és vegyi anyagokat, mindeközben az Iszlám Állam egyik katonájával állt kapcsolatban.



A The Times című brit lap szerint Alahmad története újabb bizonyítéka annak, hogy Európa igen súlyos terrorveszéllyel néz szembe: a fiatalember kísérő nélküli menekültként érkezett Németországba 2015-ben, a bevándorlási válság tetőpontján. Több tízezer más migránshoz hasonlóan, ő is 2016-ban kapott menedékjogot, s ehhez csupán egy papírt kellett kitöltenie.



A hivatalos becslések szerint az elmúlt években Németországba érkezett 1,6 millió menekült több mint kétharmada férfi, és több mint felük mindennemű személyazonosítás nélkül léphetett német földre. A cikk írt arról is, hogy a beáramlott tömeggel terroristagyanús személyek is érkeztek Európába. A brit lapnak nyilatkozó hírszerzési források szerint a hatóságok az elmúlt években több mint kilencezer feltételezett terrorcselekményt lepleztek le szerte Európában. A rendőrség 2015 óta csaknem kétezer megbízható fülest kapott a menekültek között megbújó terroristagyanús emberekről. Egyes hírszerzési források szerint Németország mára Európa legfontosabb „terrorista központjává” vált.



A közelmúltban letartóztatottak többsége fiatal férfi, aki Németországban radikalizálódott, miután felvette a kapcsolatot az Iszlám Állammal a közösségi médián keresztül. Mindeközben mintegy 230 ezer elutasított menedékkérő várakozik a kiutasításra, ám papírok híján a döntés végrehajtására nem kerül sor. Ez biztonsági kockázatot jelent Európa egészére nézve, mivel a Németországban tartózkodó migránsok szabadon mozoghatnak a schengeni övezetben, s tízezrek tűntek el nyom nélkül.



Peter Altmaier, a leköszönő német kormány menekültügyért felelős koordinátora és megbízott pénzügyminisztere a Bild című lapnak beismerte, hogy Németországnak nincs átfogó, rendszerezett adatbázisa a területén tartózkodó migránsokról. „Senki sem tudja pontosan, hány menedékkérő hagyta el Németországot és Európát anélkül, hogy regisztrálták volna őket” – mondta Altmaier.



A migrációs válság újabb fejleményeként a hétvégén rendőröknek kellett kimenekíteniük egy dániai menekültközpontban Inger Stojberg bevándorlási minisztert a dühös migránsok közül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a történtekre reagálva, tegnapi, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: kicsit déjà vu érzése van, ugyanis több mint két éve Magyarországon is történt hasonló eset, amikor bevándorlók magyar rendőröket támadtak meg. Hozzátette, a kormány nem szeretne a dániaihoz hasonló jeleneteket hazánkban, ezeket az agresszív embereket nem kívánja beengedni nemcsak Magyarország, hanem Európa területére sem. Végre világossá kellene tenni, hogy annak, aki Európába jön, tisztelnie kell a mi szabályainkat – hangsúlyozta Szijjártó.