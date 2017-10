„Valami takargatnivalójuk lehet a bojkottálóknak” Eddig már ötvennyolc szereplő regisztrálta magát a külföldről támogatott civil szervezetek nyilvántartásában, ez is mutatja, hogy felesleges a hisztéria – mondta Fülöp Attila Azért sem lehet civilellenességgel vádolni a kormányt, mivel a 2010-es 144 milliárdról 2015-re 202 milliárd forintra nőtt összességében a civil szféra állami támogatása – mutatott rá lapunknak nyilatkozva Fülöp Attila helyettes államtitkár.

Az államtitkár szerint nem lehet civilellenességgel vádolni a kormányt (Fotó: Botár Gergely - Kormany.hu)

Folyamatosan regisztrálják magukat a külföldről támogatott civil szervezetek, az erről szóló nyilvántartásban már ötvennyolcan szerepelnek – tudatta lapunkkal Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta, ez is mutatja, felesleges a hisztéria, igenis be lehet tartani a törvényi szabályozást. Hangoskodás nélkül regisztráltak többek között a legnagyobb hazai karitatív szervezetek érintettjei is – tette hozzá. Ráadásul Magyarországon összesen mintegy hatvankétezer civil szervezet létezik, ezek közül csupán néhányan kiáltottak botrányt. Fülöp szerint vélhetően azért, mert valamiféle takargatnivalójuk van, bizonyos információkat el akarnak titkolni a nyilvánosság elől.



„A csendes többség dolgozik, valódi civil munkát végez az egészségügy, a településfejlesztés vagy éppen a szociális ügyek terén” – fogalmazott a helyettes államtitkár. Ismeretes, a tavasszal elfogadott, az átláthatóság növelését célzó törvénymódosítás nyomán az évi 7,2 millió forintnál több külföldi forrásból tevékenykedő szervezeteknek önkéntes alapon regisztrálniuk kell magukat, jövő tavasszal pedig szokásos beszámolójukban is fel kell tüntetniük ezeket a támogatásokat. Az ügyészségnek van lehetősége lépni a törvényt be nem tartókkal szemben, ám először csupán felszólításokat küld. Mindezek dacára több, George Soros által finanszírozott szervezet, így például a TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság bojkottálja a jogszabályt.



Fülöp Attila lapunknak nyilatkozva kitért arra is, a civiltörvény miatt indult kötelezettségszegési eljárás keretében a magyar kormány folyamatos egyeztetésben van az Európai Bizottsággal, Brüsszel már részletes tájékoztatást kapott a módosítás indoklásáról, részleteiről. Hangsúlyozta, már csak azért sem lehet civilellenességgel vádolni a kormányt, mivel a 2010-es 144 milliárdról 2015-re 202 milliárd forintra nőtt összességében a civil szféra állami támogatása. Egy idén életbe lépő jogszabályi változtatással pedig jelentősen csökkentették az érintettek adminisztrációs terheit, eltörölték például az úgynevezett ismételt hiánypótlás intézményét. Gyorsabb és egyszerűbb lett a rendszer – összegezte Fülöp Attila. A helyettes államtitkár ennek kapcsán ugyanakkor megjegyezte, hogy ezt a könnyítést az MSZP elutasította a parlamenti szavazás során.